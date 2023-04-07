Папа Франциск розповів, чи є в церкві місце для гендерної різноманітності

Папа Римський Франциск розповів про своє ставлення до абортів, порнографії, ЛГБТ та про те, чи є у церкві місце для гендерної різноманітності.

Папа Франциск став героєм документального іспанського фільму "Амінь. Франциск відповідає", який вийшов 5 квітня 2023 року на стримінг-платформі Disney+.

Діалог був знятий у червні 2022 року в римському районі Піньєто, повідомляє газета Ватикану L’Osservatore Romano.

Реклама:

Понтифік, відповідаючи на питання аудиторії, закликав священників не ставити багато питань жінці, яка зробила аборт, а бути до неї "милосердними, як Ісус".

Папа Франциск відповідає на питання. Фото: osservatoreromano

Утім, сам аборт Папа Франциск вважає "вбивством", а лікарів, які роблять аборти, "найманими вбивцями".

"Будь-яка книга з ембріології вчить нас, що протягом місяця після зачаття ДНК дитини вже окреслена, а органи вже визначені. Тому це не скупчення клітин, а людське життя", – каже Папа.

Голова Ватикану ставить риторичне запитання: чи законно знищити людське життя, щоб розв'язати проблему?

Папа Франциск каже, що знає про "небінарних людей" і вважає, що в церкві є місце для гендерної різноманітності.

"Кожна людина є дитиною Бога. Бог нікого не відкидає, Бог є Отець. І я не маю права нікого виключати з Церкви. Мало того, мій обов'язок завжди вітати. Церква не може ні перед ким закрити двері", – каже понтифік.

Реклама:

Папа також розкритикував тих, хто, посилаючись на Біблію, пропагує мову ненависті та агітує за виключення представників ЛГБТ-руху з церковної спільноти.

Такі люди, каже він, "є інфільтратами, які використовують Церкву для своїх особистих пристрастей".

Під час зустрічі до Папи Франциска звернулася жінка з Колумбії, яка виготовляє порнографічний контент і поширює його в соціальних мережах. Жінка заявила, що її робота дозволила їй більше цінувати себе та проводити більше часу з донькою.

Папа Франциск зазначив, що ті, хто використовує порнографію, принижують себе.

"Залежність від порнографії, схожа на залежність від наркотику, який тримає людину на низькому рівні, і не дає їй рости", – сказав він.