"Навіть черниці дивляться порно": Папа закликав церковників видалити контент для дорослих з телефонів

Папа Римський Франциск попередив священників і черниць про небезпеку перегляду порнографії в інтернеті.

Про це 86-річний Папа заявив у Ватикані, відповідаючи на питання про те, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа, повідомляє ВВС.

На його думку, перегляд порнографії "послаблює священницьке серце".

Реклама:

Порнографія, за його словами, це – "порок, який мають дуже багато людей, навіть священники та черниці".

"Диявол входить звідти. Чисте серце, те, яке Ісус приймає щодня, не може сприймати цю порнографічну інформацію", – сказав Папа священникам і семінаристам.

Він порадив видалити контент для дорослих з телефонів, щоб не було спокуси, тому що церква розглядає порнографію, як злочин проти цнотливості.

Папа також порадив священникам користуватися соціальними мережами, однак не приділяти їм занадто багато часу.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вперше в історії римсько-католицької церкви призначив трьох жінок до Департаменту у справах єпископів Ватикану.