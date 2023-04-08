У Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі – ДСНС

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 квітня 2023

На Сумщині 10-річна дівчинка Нікіта врятувала молодших братів та сестер з палаючого будинку. 

Про героїчний вчинок дитини розповіли у Державній служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа трапилася 7 квітня у приватному будинку по вулиці Пантелеймона Куліша, де проживає багатодітна сім'я. У момент загоряння батьків дітей вдома не було.

"Я спала з найменшою сестричкою. Тут до мене підбігає Давид і каже: "Ніка,  горить", – згадує дівчинка.

 Рятувальники у Сумах. Фото: ДСНС

Вона розповіла, що намагалась самотужки загасити пожежу, але полишила спроби, коли відчула легке запаморочення.

"Я намочила рукав та кинулась рятувати найменших – Богдану та Сашу. Винесла їх на руках", – каже Нікіта.

Наймолодшим – 1 та 4 рочки. Дівчинка додає, що 5-річний братик з будинку вибіг сам. 

Першим на допомогу прийшов сусід Микола. Він забрав найменшу дитину через паркан, яку передала Ніка.

Потім до будинку прибігло подружжя з іншого будинку. Вони зреагували на дим, полум'я та дитячі крики. Почали ламати паркан, щоб вивести дітей з вогняної пастки.

Коли конструкції будинку вже почали падати,  Нікіта повернулася, щоб забрати меншу дитину. Т Малечу вона прикрила кофтиною та винесла у двір.

Після цього будинок повістю охопило вогнем. 

"Вже через 5 хв після повідомлення на місце події прибули рятувальники та приступили до гасіння. В будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття", – повідомили рятувальники. 

Рятувальники зазначили, що полум’я швидко поширювалось, але пожежу вдалось ліквідувати, і не дозволити полум’ю повністю знищити будинок.

За словами сусідів, батьки прийшли вже після того, як трапилася пожежа.

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