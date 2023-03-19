Рятувальник з Чернігівщини під приводом вигаданої пожежі освідчився коханій. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 березня 2023

Рятувальник з Чернігівщини Віталій Корнієнко неординарно освідчився своїй коханій. Разом з колегами він вигадав імпровізовану пожежу в квартирі нареченої та поїхав на її "ліквідацію".

"УП. Життя" поспілкувалася з надзвичайником, аби з’ясувати деталі   цієї приємної події.

Чоловік родом із Кропивницького, утім вже шість років служить на Чернігівщині, розповідають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальник розповів, як познайомився зі своєю дівчиною Оксаною. 

 Віталій Корнієнко з коханою Оксаною. Фото: ДСНС України

"Це була любов з першого погляду. Випадково зустрів Оксану на вулиці і відразу з’явилися почуття. Зустрічалися недовго, близько місяця", – каже Віталій.

За словами Віталія, з організацією пропозиції йому допомогли колеги. 

"Щоб красиво: раз і на все життя", – додав надзвичайник.

 "Група підтримки закоханого". Фото ДСНС України

Вранці, після чергування, чоловік зібрав побратимів, які також мали позаробочий час, і на пожежній машині приїхав до дівчини додому гасити імпровізовану пожежу.

До цього ж Оксані зателефонували і попередили про те, що в її помешканні нібито сталося задимлення.

 Рятувальник з майбутньою дружиною. Фото ДСНС України

Приїхали рятувальники на службовій машині і замість шлангів для гасіння пожежі в руках одного з них були квіти та обручка. Освідчення стало приємною несподіванкою для Оксани – вона відразу погодилась на пропозицію коханого та відповіла "Так".

Нагадаємо, надзвичайник із Закарпаття зробив креативну пропозицію руки і серця своїй коханій дівчині.

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