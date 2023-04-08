Громадянин Молдови намагався вивезти з України мощі 80 святих – ДПСУ

Прикордонники запобігли вивезенню з України мощей 80-ти святих та іншого церковного начиння, яке виявили в автомобілі громадянина Молдови під час огляду на кордоні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловік намагався вивезти предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність, через пункт пропуску "Табаки".

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"Прикордонники виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки Volvo охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой (аналой – високий чотирикутний вкритий тканиною столик, що використовується під час богослужінь)", – розповіли у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Як з’ясували прикордонники, вказані предмети чоловік вивозив за дорученням свого товариша з Одеси.

Релігійні коштовності намагалися доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти начебто на свята.

Прикордонники зазначають, що ковчег перевозили недбало, внаслідок чого мощовики випали зі своїх місць.

Про злочин вже повідомили поліції та СБУ.