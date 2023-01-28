Прикидався жінкою: прикордонники затримали ухилянта біля Угорщини. ФОТО

На кордоні з Угорщиною ввечері 27 січня затримали ухилянта, який видавав із себе жінку.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У Виноградівському районі поблизу Мукачева зупинили трьох чоловіків, які намагались потрапити до сусідньої країни.

"Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані", – розповіли у "Західному кордоні".

Ухилянт, який прикидався жінкою. Фото: "Західний кордон"

На ухилянтів склали протоколи та скерували справу до суду, а порушників доставили до військкомату.

Усі ухилянти на одному фото

Нагадаємо, чоловіки призовного віку під час дії воєнного стану не можуть перетинати кордон без спеціальних документів. Але це не зупиняє їх у вигадливих способах втечі до ЄС.

Наприклад, прикордонники затримали ухилянта, який ховався під ковдрою в авто, а також "багатодітного татуся", яки не знав дати народження жодного з дітей.