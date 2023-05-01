Навіть хмари можуть переносити стійкі до ліків бактерії – дослідження

Хмари можуть переносити стійкі до ліків бактерії на великі відстані.

До такого висновку прийшла група канадських і французьких вчених, повідомляє Science Alert.

"Ці бактерії зазвичай живуть на поверхні рослин, зокрема, у листях, або в ґрунті. Ми виявили, що вони переносяться вітром в атмосферу і можуть подорожувати на великі відстані по всьому світу і на великій висоті у хмарах", – сказав провідний автор дослідження Флоран Россі.

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Дослідники з Університету Лаваля у Квебеку та Університету Клермон-Овернь у центральній Франції шукали стійкі до антибіотиків гени бактерій, знайдених у зразках хмар.

Зразки були взяті зі станції дослідження атмосфери, розташованої на висоті 1465 метрів над рівнем моря на вершині Пюї-де-Дом, сплячого вулкана в центральній Франції.

Аналіз показав, що він містив від 330 до понад 30 тис. бактерій на мілілітр хмарної води, тобто в середньому близько 8 тис. бактерій на мілілітр.

Вони також ідентифікували 29 підтипів генів бактерій, стійких до антибіотиків.

Дослідження не запропонувало висновків щодо потенційних наслідків для здоров’я від поширення в атмосфері стійких до антибіотиків бактерій. Однак Россі припустив, що ризики, ймовірно, низькі.

"Атмосфера є дуже стресовою для бактерій, і більшість із тих, що ми знайшли, були бактеріями навколишнього середовища, які з меншою імовірністю будуть шкідливими для людей. Тож людям не варто боятися гуляти під дощем", – пояснив дослідник.

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Вчений додав, що моніторинг атмосфери може допомогти точно визначити джерела бактерій, стійких до ліків, подібно до тестів стічних вод на COVID-19 та інші патогени, щоб обмежити їхнє розповсюдження.