Мешканця Житомирщини, який напав і погрожував розправою жінкам, підозрюють у "хуліганстві"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 травня 2023

Поліція Житомирщини відкрила кримінальне провадження за фактом нападу і побиття жінок у Коростені. На відео, опублікованому потерпілою, можна побачити, як один із чоловіків тягне жінку за волосся і кидає на асфальт. 

Інцидент, учасниками якого є, ймовірно, троє чоловіків та двоє жінок стався 28 квітня, повідомляє поліція Житомирської області.

Наразі оголошено підозру 59-річному чоловіку – його дії кваліфікували як "хуліганство" (ч. 2 ст. 296 КК України). Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Як повідомила "УП. Життя" речниця Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, раніше учасники конфлікту не були знайомі. 

Правоохоронці додають, що свідків інциденту вже опитали, а потерпілим надали направлення на проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити рівень тяжкості побоїв.

Особи учасників події і чоловіка, який побив жінок, встановили. Йому загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на термін до 4 років.

Що сталося?

28 квітня потерпіла мешканка Коростеня опублікувала допис з відео, на якому чоловік застосовує до неї фізичну силу. 

Конфлікт, за її словами, виник через паркування авто.

"Вся історія почалася з того що мене з подругою підвезли до нашого товариша. Тільки мама почала виїжджати, позаду її "підперло" авто Юрія. Вона дала йому проїхати. Після цього він відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою", – зазначила жінка.

Вона додає, що чоловік кричав, що вони "не знають, куди приїхали і кому перекрили дорогу", а тоді зателефонував своїм друзям. 

За кілька хвилин, наголошує потерпіла, приїхав цілий бус з чоловіками, які почали звинувачувати жінок, що ті "образили Юрія". Чоловіки погрожували, що переїдуть жінок машинами, неетично ображали їх, а потім перейшли до дії. 

Також потерпіла заявила, що один із нападників взяв її маму за волосся. 

"Це жінка 150 см зросту та вагою приблизно 50 кг", – пише потерпіла.

Вона хотіла допомогти матері.

"Тоді я полетіла за волосся на асфальт, а після він переможно спитав "і що тепер?". На цьому погрози не закінчилися. Один представився військовим з Бахмута та сказав що є зброя, яку він використає проти нас. Військові погрожують цивільним?" обурюється жінка.

Учасниця конфлікту також написала, що поряд була неповнолітня дівчина, яка намагалась зняти конфлікт на відео. Їй також погрожували розправою.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив дружину та доньку на очах у двох малих онучок. 

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