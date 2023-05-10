У Twitter додадуть відеодзвінки і зашифровані повідомлення

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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10 травня 2023

Виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск анонсував нові функції соціальної мережі.

Йдеться про додавання дзвінків і зашифрованих повідомлень, які надходитимуть на платформу, повідомляє Reuters.

"Незабаром з'явиться голосовий і відеочат, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", – повідомив Ілон Маск.

Функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta (META.O), Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

 Фото: tashatuvango/Depositphotos

Маск сказав, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна у Twitter, починаючи з 10 травня 2022, але не уточнив, чи будуть дзвінки зашифровані.

Цього тижня у Twitter заявили, що починають процес очищення, а саме видалення та архівування облікових записів, які були неактивними протягом кількох років.

Минулого року Маск оголосив про плани "Twitter 2.0 The Everything App", який, за його словами, матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення (DM), довгі твіти та платежі.

Нагадаємо, раніше Twitter повернув "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

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