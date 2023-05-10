Українські ГО звернулися до міжнародних спонсорів з проханням не фінансувати відбудову дитячих інтернатів

Українська громадські організації звернулися до міжнародних партнерів, які виділяють кошти для відновлення України, з проханням не фінансувати відбудову інтернатів, призначених для цілодобового перебування дітей.

Громадські діячі зазначають, що подібна практика виховання дітей є небезпечною. А понад 80 років досліджень показали, що діти, які зростають в інтернатах, частіше мають затримку когнітивного та фізичного розвитку, також у них з’являються проблеми із законом.

За словами заявників, науково доведено, що вихованці інтернатів схильні до ризику виникнення проблем з психічним здоров'ям.



І лише менш ніж 10% випускників подібних установ успішно соціалізуються після виходу за його межі.

"Як в часи пандемії COVID-19 2020 року, так і з початком війни в Україні понад 80% дітей з інтернатних закладів повернулися додому. Це ще раз доводить той факт, що в існуванні інтернатів немає потреби", – йдеться в заяві ГО.

Також вони додають, що у дослідженнях, що провели у 2015 році, зазначено, що майже 53% інтернатів в Україні побудували для дітей з інвалідністю.

Занепокоєння активістів викликав звіт – "Друга швидка оцінка збитків і потреб України 24 лютого 2022 – 24 лютого 2023". Його підготував Світовий банк разом з Європейським Союзом, Організацією Об’єднаних Націй та урядом України.

Станом на грудень 2022 року, потреби в реконструкції житлових закладів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, дітей оцінили в суму 117,29 млн євро.

У звіті також йдеться, що 1,01 млн євро виділять на допомогу реконструкції інституційних закладів.

За даними громадських організацій, до війни Україна мала один з найвищих рівнів проживання дітей в інтернатах у світі. Понад 90% цих дітей мали хоча б одного з батьків, і лише 8% – це сироти або діти, позбавлені батьківської опіки та піклування.

"Така тенденція свідчить про те, що свої зусилля українська держава в першу чергу має спрямовувати на розбудову інфраструктури з підтримки сімей з дітьми, створення альтернативних форм сімейного догляду та виховання", – наголошують у заяві громадські активісти.

З їхніми словами, як альтернативу інтернатам, в Україні важливо впроваджувати, розвивати та робити доступними інклюзивні послуги.

Заяву з проханням не допустити виділення коштів від міжнародних партнерів на відбудову інтернатів підписали:

директор Фонду "Lumos" в Україні Галина Булат;

голова правління ГС "Українська мережа за права дитини", національна програмна директорка МБО БФ Дар’я Касьянова;

"СОС Дитячі Містечка" Україна, заступниця Голови Правління УМПД, голова правління ГО "Соціальна Синергія" Маріанна Онуфрик;

виконавча директорка БО "Надія і житло для дітей" Галина Постолюк;

національний директор МБО БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна Сергій Лукашов;

виконавча директорка МБФ "Українська фундація громадського здоров‘я" Галина Скіпальська;

виконавча директорка ВБО "Український фонд "Благополуччя дітей" Тетяна Басюк;

директорка МБО "Партнерство "Кожній дитині" Василина Дибайло;

директорка Благодійної організації "Українська освітня платформа" Мар’яна Кащак;

президентка ГО "Ліга соціальних працівників України", кандидатка педагогічних наук, заслужена працівниця соціальної сфери Світлана Толстоухова;

директор Міжнародної громадської організації "Міжнародний центр розвитку і лідерства" Олег Шелашський;

президентка Всеукраїнської громадської організації "Магнолія" Євгенія Ткаченко;

виконавча директорка Громадської організації "Еммаус" Анастасія Золотова;

голова правління ГО "Дніпровська ліга соціальних працівників" Оксана Верешко;

голова правління ГО "Відповідальні громадяни" Ольга Коссе;

виконавча директорка ГО "Всеукраїнський громадський центр "Волонтер" Тетяна Журавель;

президентка БО "Благодійний фонд "Волонтери: Дорослі-дітям" Вікторія Тищенко;

голова правління ГО "РК на Прикарпатті" Володимир Шегда;

голова ГО "ВО "Клас" Наталія Зуєва;

директорка БО "Луганське обласне відділення "МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Людмила Харченко;

голова правління Альянсу "Україна без сиріт" Денис Пошелок;

Виконавча Директорка БФ "Маніфест Миру" Інна Білоус;

виконавчий директор БФ "Єлеон" Роман Майстренко;

директор БФ "Нехай твоє серце б'ється" Наталія Нагорна;

директор БМРГО НРЦ "Насіння Надії" Валентина Базилевич;

виконавчий директор ГО "Промінь любові" Уповноважена особа БФ "Час турботи" Голова ГО "Інститут Місто" Тетяна Василенко;

директор БО БФ "Відважні" Директор ГО "Аутизм-Житомир" Голова ГО ЖОГО "Діти сонця" Сніжана Кісішвілі.

Нагадаємо, у 2020 році ЮНІСЕФ разом з Українською мережею за права дитини перевірили умови в більш ніж 4 тисячах сімей, діти з яких навчалися в інтернатах і виявили, що 10% з них вдалося повернути додому, після розв'язання елементарних проблем – купівлі стола чи перекриття в будинку даху.