Майже 30% українців продовжують слухати російську музику – опитування

44,5% опитаних громадян України після початку повномасштабної війни відмовилися від прослуховування російської музики. 6,6% опитаних слухають такий контент у тому ж обсязі, що й до вторгнення.

Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research.

20% респондентів стверджують, що не слухали російських виконавців ще до 24 лютого 2022-го. Близько чверті респондентів (22%) російську музику ще слухають, але значно менше, ніж раніше. 1% слухає російське більше, ніж до війни, а 0,4% почали споживати російський музичний контент після 24 лютого. 6% не визначилися або відмовилися відповідати.

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Повномасштабна війна також вплинула і на перехід опитаних на українську мову у побуті.

Українська мова у побуті. Опитування

До 24 лютого 2022-го більшість респондентів у побуті зазвичай розмовляли російською мовою (56%), а українською користувалися 43% респондентів. Наразі картина протилежна: більшість у повсякденному житті спілкується українською – 61%.

Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%) та у Києві (+23%), а також у східному (+19%) регіоні України.

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група (55-60 років).

У рамках проєкту "Градус суспільства під час війни" Gradus Research провів вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни: І хвиля – 28 лютого-1 березня 2022 , ІІ хвиля – 8 березня 2022, ІІІ хвиля – 28 березня 2022, IV хвиля – 20 квітня 2022, V хвиля – 23 травня 2022, VI хвиля – 28-30 липня 2022, VII хвиля – 27-30 грудня 2022, VIII хвиля – 24-25 квітня 2023. У восьмій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1000 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

Нагадаємо, у Львові вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ водієві та пасажирам автомобіля "Range Rover", які 7 травня гучно слухали російську музику та напали на перехожого, що зняв це на відео.

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