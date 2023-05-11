Вчені відкрили новий рід метеликів і назвали його на честь персонажа "Володаря перснів". ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 травня 2023

Науковці відкрили новий вид метеликів і назвали його на честь персонажа Саурона з трилогії Джона Толкіна "Володар перснів". 

Відповідне ім’я обрали через забарвлення комахи, повідомляє The Guardian.

Співробітники Музею природознавства в Лондоні назвали два види метеликів – Saurona triangular та Saurona aurigera на честь Саурона – лиходія та правителя Мордору з трилогії Джона Толкіна "Володар перснів" . 

Ці два види комах створюють новий рід метеликів, який нині перебуває на межі зникнення.

Метелик виду Saurona triangula. Фото: B Huertas/Trustees Natural History Museum

"Ці метелики перебувають на межі зникнення через втрату середовища існування, тому нам потрібно ідентифікувати та вивчати ці види, перш ніж вони остаточно зникнуть", – сказала співробітниця музею Бланка Уертас.

Зазначається, що назвати рід метеликів на честь героя трилогії вирішили для того, аби привернути увагу до комах. 

А також, через їхнє забарвлення – метелики мають чорні цятки на помаранчево-жовтих крильцях, які нагадують Око Саурона з фільму "Володар перснів". 

Око Саурона з фільму "Володар перснів: Хранителі персня". Фото: New Line Cinema/Allstar

Дослідженням нових видів метеликів займається група з 30 учених з усього світу, які хочуть зберегти їх від вимирання через  знищення середовища існування, а саме швидку зміну клімату та пестициди.

Раніше ми розповідали про метелика, який потрапив на весільну фотосесію. 

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