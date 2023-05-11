Вчителів-пенсіонерів не можуть позбавляти права на безстроковий трудовий договір – омбудсмен

Педагога, який працює у школі на підставі безстрокового трудового договору, не можна позбавляти цього права лише з огляду на досягнення ним пенсійного віку та факту отримання пенсії.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо укладання трудових договорів із педагогами-пенсіонерами в школах, опублікованому на сайті освітнього омбудсмена.

Відмінностей між працевлаштуванням педагога , який завершив навчання у закладі передвищої чи вищої освіти, педагога з певним стажем роботи чи педагога пенсійного віку, не існує.

Відповідно, немає відмінностей в укладанні трудових договорів з такими працівниками.

Фото: Освітнй омбудсмен України

Нагадаємо, у лютому стала недійсною вимога про те, що педагоги-пенсіонери державних та комунальних закладів загальної середньої освіти мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Керівники закладів освіти та органів управління освітою почали звертатися по роз’яснення щодо укладання трудових відносин із педагогами пенсійного віку, які працювали на основі трудових договорів.

У Службі освітнього омбудсмена пояснюють, що йдеться про строкові договори, які були укладені з педагогами-пенсіонерами за період з 18.03.2020 (з моменту набуття чинності Закону) до 07.02.2023 (з моменту визнання відповідного положення нечинним).

Відповідні строкові трудові договори мають бути приведені у відповідність із чинним трудовим законодавством.

Працівник може написати заяву про переведення на роботу на умовах безстрокового трудового договору або це може зробити роботодавець за допомогою рішення Конституційного Суду України.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Коли з педагогами укладають строкові договори

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України, строковий трудовий договір укладається лише у таких випадках:

коли робота не виконується постійно й трудові відносини не можуть бути встановлені безстроково;

є відповідні умови виконання роботи (тобто робота має постійний характер, але через певні умови є необхідність укласти строковий договір);

сам працівник ініціює укладення строкового договору тощо.

Крім того, керівництво освітніх закладів має інформувати педагогів, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору.

Якщо після завершення строку договору трудові відносини тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, то дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк, тобто безстроковою.

Нагадаємо, освітній омбудсмен запропонував альтернативу зруйнованим школам.