Освітній омбудсмен запропонував альтернативу зруйнованим школам

Станом на 13 лютого 2023 року 3098 закладів освіти в Україні були пошкоджені чи зруйновані внаслідок повномасштабної війни Росії.

Українська влада вже має ідеї щодо швидкого відновлення дитячих садків. Замість них мають бути швидкобудівні споруди. Їх же освітній омбудсмен Сергій Горбачов пропонує використовувати як альтернативу зруйнованим школам.

Досвід країн, які пройшли війну, показує, що навчання може відбуватися в будь-якому безпечному приміщенні. А в теплі пори року – просто неба.

"З великою цікавістю ми спостерігаємо, як інші країни використовують швидкобудівні модульні заклади освіти та прибудовані тимчасові споруди до основної будівлі школи, щоб забезпечити права дітей як на дошкільну, так і на загальну середню освіту", – розповідає Сергій Горбачов.

Фото: Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

За словами омбудсмена, в модульних спорудах нині вчаться чимало дітей, які перебувають за кордоном.

Серед переваг швидкобудівних модульних споруд Горбачов назвав:

практичність та доступність;

оперативність;

зменшення вартості будівництва;

екологічна користь.

На заміну зруйнованим школам також можуть прийти тимчасові споруди.

"Україна могла б запозичити досвід передових країн Європи: Німеччина, Великобританія, Бельгія, Франція", – йдеться в повідомленні.

Втім, омбудсмен додає, що для цього потрібно проаналізувати законодавчу та нормативну базу щодо побудови закладів освіти в Україні.

Тим часом в Україні вже з’являються перші проєкти модульних шкіл.

Нагадаємо, в Україні набув чинності наказ МОН про скасування ДПА для учнів 4 і 9 класів.