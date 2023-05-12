Компанія пропонує туристам поїсти "мішленівські" страви у космосі за $130 тисяч

Французька компанія Zephalto пропонує туристам скуштувати страви з зіркою Мішлен у космосі.

Шістьох мандрівників відправлять у подорож на стратосферній повітряній кулі – це герметична капсула під назвою Celeste.

Подорож та страви з зіркою Мішлен у стратосфері коштуватимуть $130 тисяч, повідомляє CNN Travel.

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Celeste підніматиметься на висоту 25 кілометрів над Землею, що дозволить мандрівникам "помилуватися вигинами" нашої планети. У цей час їх пригощатимуть вином та "мішленівськими" стравами.

Усі квитки до 2025 року вже заброньовані.

"Космічний досвід, розроблений командою інженерів найвищого рівня у співпраці зі світовими експертами, спирається на 60-річний досвід польотів на повітряних кулях Французького космічного агентства (CNES).

Подорож, що змінить ваше життя у гармонії з природою, стане найбільш революційною пригодою, яку тільки можна собі уявити", – кажуть у компанії.

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Фото: Courtesy Zephalto

Попереднє бронювання квитків коштує 10 тисяч євро (приблизно 10 900 доларів). Загалом подорож на Celeste обійдеться у 120 тисяч євро (близько 131 100 доларів).

У компанії кажуть, що місця на перші рейси з кінця 2024 до середини 2025 року вже розкупили. Зараз вони продають слоти на середину 2025 року і майбутнє.

Celeste обіцяє доставити шістьох пасажирів і двох пілотів на максимальну висоту всього за 90 хвилин зі швидкістю чотири метри на секунду.

Потім капсула буде парити над Землею протягом 3 годин – цього вистачить, щоб насолодитися обідом з кількох страв і кількома келихами французького вина.

Утім, краєвиди і сама подорож залишаються в центрі уваги, адже дозволять гостям "оцінити і перейнятися красою навколишнього середовища", сказав засновник компанії та колишній авіадиспетчер Вінсент Фаррет д'Астьєс.

Нагадаємо, у Шотландії за $186 тисяч продають безлюдний острів, де майже не можливо побудувати житло і немає питної води, крім дощу.

А у Південній Кореї планують побудувати унікальне колесо огляду без спиць, яке буде видно з Північної Кореї.