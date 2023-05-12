У Нью-Йорку міськрада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за вагою

У Нью-Йорку 11 травня міська рада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію людини за вагою та зростом.

Про це повідомляє The New York Times.

За законопроєкт проголосували 44 із 51 члена міськради.

Документ додає вагу та зріст до переліку з 27 ознак, за якими вже заборонена дискримінація – за інвалідністю, расою, статтю, віком, релігією, сімейним станом, сексуальною орієнтацією тощо.

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"Ми ніколи не повинні ставитися до людей по-різному через їхню вагу", – сказав міський голова Ерік Адамс.

Зазначається, що роботодавцям та підприємствам забороняють дискримінувати людей за цими ознаками під час отримання ними житла, доступу до громадських приміщень та працевлаштування.

Винятками є умови, коли зріст та вага є необхідними для виконання роботи (поліцейські, пожежники тощо).

У разі порушення законопроєкту людина зможе написати скаргу на дискримінацію, яку розгляне міська комісія з прав людини.

Якщо документ ухвалять, Нью-Йорк стане найбільшим американським містом, де заборонено дискримінацію за вагою.

Зазначається, що документ є частиною національної кампанії з боротьби з дискримінацією за вагою.

У штатах Мічиган та Вашингтон подібний закон вже ухвалили.

Раніше ми розповідали про дослідження, яке доводить, що якщо людині вдається схуднути протягом середнього віку, то її ризики передчасної смерті знижуються майже вполовину.