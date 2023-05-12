У Нью-Йорку міськрада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за вагою

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
5263
12 травня 2023

У Нью-Йорку 11 травня міська рада ухвалила закон, який забороняє дискримінацію людини за вагою та зростом. 

Про це повідомляє The New York Times. 

За законопроєкт проголосували 44 із 51 члена міськради. 

Документ додає вагу та зріст до переліку з 27 ознак, за якими вже заборонена дискримінація – за інвалідністю, расою, статтю, віком, релігією, сімейним станом, сексуальною орієнтацією тощо.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

"Ми ніколи не повинні ставитися до людей по-різному через їхню вагу", – сказав міський голова Ерік Адамс.  

Зазначається, що роботодавцям та підприємствам забороняють дискримінувати людей за цими ознаками під час отримання ними житла, доступу до громадських приміщень та працевлаштування.

Винятками є умови, коли зріст та вага є необхідними для виконання роботи (поліцейські, пожежники тощо). 

У разі порушення законопроєкту людина зможе написати скаргу на дискримінацію, яку розгляне міська комісія з прав людини.

Якщо документ ухвалять, Нью-Йорк стане найбільшим американським містом, де заборонено дискримінацію за вагою.

Зазначається, що документ є частиною національної кампанії з боротьби з дискримінацією за вагою. 

У штатах Мічиган та Вашингтон подібний закон вже ухвалили.

Раніше ми розповідали про дослідження, яке доводить, що якщо людині вдається схуднути протягом середнього віку, то її ризики передчасної смерті знижуються майже вполовину.

Читайте також: Надмірна вага та нехтування спортом: 5 міфів про бодипозитив


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED