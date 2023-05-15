Професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
22568
15 травня 2023

Професор та викладач університету Південної Флориди 55-річний Джозеф Дітурі побив світовий рекорд за тривалістю життя під водою. 

У підводному будинку чоловік проживає вже понад 74 дні й наразі не планує з нього виходили. 

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Associated Press.   

13 травня доктор біомедичної інженерії та офіцер ВМС США у відставці Джозеф Дітурі встановив новий світовий рекорд з безперервного проживання під водою. 

Фото: AP News

Протягом 74 днів він живе на глибині 9 метрів у однокімнатному будиночку , який розташований на дні коралового рифового архіпелагу біля південного узбережжя Флориди Флорида-Кіс.

"Представляю свою підводну вечерю – салат з лососем у пашоті. Готувати тут – це просто! Але смачна здорова вечеря також добре знімає стрес після напруженого понеділка",пише Дітурі в одному зі своїх дописів в Instagram. 

Чоловік планує прожити під водою щонайменше до 9 червня, коли буде 100 днів його перебування під водою. 

View this post on Instagram

A post shared by Joe Dituri (@drdeepsea)

У своєму Instagram науковець веде онлайн-заняття з біомедичної інженерії. 

Зазначається, що протягом 74 днів під водою через онлайн-класи він залучив до занять понад 2500 студентів.

Професор має прізвисько "Доктор Глибоке Море".  

Зазначається, що Дітурі бере участь у місії, яку організував Фонд розвитку морських ресурсів, який займається дослідженням морських ресурсів, аби дослідити, як організм людини реагує на тривалий вплив екстремального тиску. 

Дослідники аналізують здоровʼя професора, а також психологічні наслідки такої ізоляції.

Фото: AP News

Попередній рекорд з найдовшого проживання під водою було зафіксовано у 2014 році, коли двоє професорів із Теннесі – Брюс Кантрелл та Джессіка Фейн – прожили під водою 73 дні.

Раніше ми розповідали, хто живе на глибині 8 кілометрів під водою.

Читайте також: 13 неймовірних світлин собак під водою


Реклама:


 755
КУЛЬТУРА

День стійких музеїв: Як музейний квартал Києва відновлюється після російської ракетної атаки

Ганна Щокань
 3482
Суспільство

Забрали все. Навіть море і смак винограду. Інтерв’ю з істориком про депортацію кримських татар

Олена Барсукова
 0
Підлітки і війна

"Майбутнє України очима української молоді". Історії українських підлітків, які не відмовилися  від планів через війну

За підтримки "Клубу Добродіїв"

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED