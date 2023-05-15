Професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 травня 2023

Професор та викладач університету Південної Флориди 55-річний Джозеф Дітурі побив світовий рекорд за тривалістю життя під водою. 

У підводному будинку чоловік проживає вже понад 74 дні й наразі не планує з нього виходили. 

Про це він написав у своєму Twitter, повідомляє Associated Press.   

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13 травня доктор біомедичної інженерії та офіцер ВМС США у відставці Джозеф Дітурі встановив новий світовий рекорд з безперервного проживання під водою. 

Фото: AP News

Протягом 74 днів він живе на глибині 9 метрів у однокімнатному будиночку , який розташований на дні коралового рифового архіпелагу біля південного узбережжя Флориди Флорида-Кіс.

"Представляю свою підводну вечерю – салат з лососем у пашоті. Готувати тут – це просто! Але смачна здорова вечеря також добре знімає стрес після напруженого понеділка",пише Дітурі в одному зі своїх дописів в Instagram. 

Чоловік планує прожити під водою щонайменше до 9 червня, коли буде 100 днів його перебування під водою. 

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У своєму Instagram науковець веде онлайн-заняття з біомедичної інженерії. 

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Зазначається, що протягом 74 днів під водою через онлайн-класи він залучив до занять понад 2500 студентів.

Професор має прізвисько "Доктор Глибоке Море".  

Зазначається, що Дітурі бере участь у місії, яку організував Фонд розвитку морських ресурсів, який займається дослідженням морських ресурсів, аби дослідити, як організм людини реагує на тривалий вплив екстремального тиску. 

Дослідники аналізують здоровʼя професора, а також психологічні наслідки такої ізоляції.

Фото: AP News

Попередній рекорд з найдовшого проживання під водою було зафіксовано у 2014 році, коли двоє професорів із Теннесі – Брюс Кантрелл та Джессіка Фейн – прожили під водою 73 дні.

Раніше ми розповідали, хто живе на глибині 8 кілометрів під водою.

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