Британський альпініст встановив рекорд за кількістю підйомів на Еверест серед іноземців

Британський альпініст Кентон Кул 17-разів піднявся на вершину найвищої гори світу.



Таким чином, він встановив рекорд за кількістю сходжень на Еверест серед іноземців, пише CNN.

Британець досяг вершини разом із місцевим гідом Дорджі Г’єлзеном Шерпою, який сам неодноразово підійматися на Еверест та земляком Річардом Вокером.

Чоловіки досягли вершини Евересту о 1:30 ночі за британським літнім часом, тобто о 6:15 ранку за непальським часом, пише в Кентон Кул в Instagram.

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Кентон Кул після 16-го успішного сходження на Еверест у 2022 році. Фото: CNN

"Умови під час підйому на вершину були неймовірно холодними. Це призвело до численних технічних збоїв із відключенням трекера/комунікацій", – йдеться у дописі британця.

Як пишуть у CNN, найчастіше на Еверест піднімаються у травні.

Гірничий туризм є джерелом величезних доходів для Непалу, попри занепокоєння щодо потенційної небезпеки для альпіністів.

Цього року у країні видали 463 дозволи на сходження на Еверест міжнародними туристами. Це найбільший показник за всю історію туризму на горі.

Нагадаємо, у 2018 році уряд Непалу заборонив іноземцям самостійно сходити на Еверест, а напочатку 2023 року, вони заборонили всі одноосібні походи по країні.

"Коли ви подорожуєте самостійно, то при виникненні надзвичайних ситуацій допомогти вам нікому, – сказав директор Ради з туризму Непалу Мані Р. Ламікхане. – Це добре, що вони подорожують містами, але у віддалених горах інфраструктура недостатня".

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Нагадуємо, на Евересті у Гімалаях вперше виявили манула або кота Палласа – це майже невловимий пухнастий хижак, який проживає в Азії.