Британський альпініст встановив рекорд за кількістю підйомів на Еверест серед іноземців

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
4264
18 травня 2023

Британський альпініст Кентон Кул 17-разів піднявся на вершину найвищої гори світу.

Таким чином, він встановив рекорд за кількістю сходжень на Еверест серед іноземців, пише CNN.

Британець досяг вершини разом із місцевим гідом Дорджі Г’єлзеном Шерпою, який сам неодноразово підійматися на Еверест та  земляком Річардом Вокером.

Чоловіки досягли вершини Евересту о 1:30 ночі за британським літнім часом, тобто о 6:15 ранку за непальським часом, пише в Кентон Кул в Instagram.

Кентон Кул після 16-го успішного сходження на Еверест у 2022 році. Фото: CNN

"Умови під час підйому на вершину були неймовірно холодними. Це призвело до численних технічних збоїв із відключенням трекера/комунікацій", йдеться у дописі британця.

Як пишуть у CNN, найчастіше на Еверест піднімаються у травні.

Гірничий туризм є джерелом величезних доходів для Непалу, попри занепокоєння щодо потенційної небезпеки для альпіністів.

Цього року у країні видали 463 дозволи на сходження на Еверест міжнародними туристами. Це найбільший показник за всю історію туризму на горі.

Нагадаємо, у 2018 році уряд Непалу заборонив іноземцям самостійно сходити на Еверест, а напочатку 2023 року, вони заборонили всі одноосібні походи по країні.

"Коли ви подорожуєте самостійно, то при виникненні надзвичайних ситуацій допомогти вам нікому, сказав директор Ради з туризму Непалу Мані Р. Ламікхане. Це добре, що вони подорожують містами, але у віддалених горах інфраструктура недостатня".

Нагадуємо, на Евересті у Гімалаях вперше виявили манула або кота Палласа – це майже невловимий пухнастий хижак, який проживає в Азії. 

Читайте також: 9 років самітником у ретриті. Як українець шукав щастя у Непалі


Реклама:


 727
Суспільство

Репортер Андрій Дубчак: "Досі не вкладаються у голові російські методи ведення війни"

Діана Делюрман
 3928
КУЛЬТУРА

"Вир" як відповідь вирвам. Сенсація в Палаці Потоцьких

Діана Клочко
 20771
Здоров'я

Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується

Яна Осадча

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED