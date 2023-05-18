Код ідентичності: українські військові вітають з Днем вишиванки

Привітання з Днем вишиванки лунають по соцмережах, адже вишиті орнаменти вважаються оберегом та кодом нації.

Українські військові та їхнє командування також вітають один одного з цим святом.

Наприклад, у державній прикордонній службі України нагадують про те, що вишиванка є символічним нагадуванням про традиції наших пращурів.

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"Українська вишиванка – один з яскравих символів нашої культури. Вдягаючи вишиту сорочку, ми демонструємо не лише її красу й унікальність, але й приналежність до наших пращурів – козацького роду, чию справу ми продовжуємо й сьогодні", – зазначають у Держприкордонслужбі.

Військовослужбовиця у вишиванці. Фото: Нацгвардія

Служба безпеки України наголошує на тому, що історія твориться зараз.

"Кожен день нашої боротьби – це яскравий візерунок на полотні української історії.

Ми пройдемо будь-які випробування, вистоїмо і здолаємо всіх ворогів! А шлях до Перемоги нагадуватиме нашим дітям орнамент незламності і життя", – додають силовики.

Нацгвардієць у формі та вишиванці

Бригадний-генерал Віктор Хоренко з Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ акцентує на тому, що саме завдяки українцям нашою новою традицією не стала "косоворотка".

"Для багатьох українців реалії сьогодення змінили вишиванкові візерунки на зовсім інші кольори. І тепер генетичний код нації назавжди прописаний і в плямах нашої форми.

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Вдягаючи українську вишиванку, пам’ятайте про тих, завдяки кому нашою новою традицією так і не стала косоворотка окупантів", – каже він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео з патрульними авто, "вдягненими" у вишиванки.

У Національній поліції також показали, як правоохоронці на один день змінили однострої на святкові вишиванки.

Не оминув привітання зі святом і Головнокомандувач України Валерій Залужний.

"Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу", – написав він.

Привітання від Головнокомандувача Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський зазначив, що цьогоріч свято вишиванки співпало з роковинами депортації кримських татар.

"Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі.

Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура", – пояснив голова держави.

Президент у вишиванці з кримськотатарськими орнаментами. Фото: Facebook

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук лаконічно привітав українців світлиною винищувача, прикрашеного вишиваним орнаментом.

У Національній гвардії України зазначили, що свято вишиванки є відродженням українських традицій та цінностей.

"Вишиванка – символ стійкості, волелюбності й таланту нашого народу, його тяги до самовдосконалення! Символ, який пройшов через століття!", – додали в Нацгвардії.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував щемке відео до свята.

"Вишиванка – культурна броня українців, наш оберіг, який символізує силу, незламність та єдність нашого народу", – зазначили в Генштабі.

"Це не просто одяг, а нагадування про те, який шлях пройшла українська культура, як цілі покоління плекали звичаї народу, щоб гордо називати себе українцями!", – нагадали у Міністерстві внутрішніх справ.

У Першій Президентській бригаді наголошують, що військові – це козаками сучасності.

Боєць Першої Президентської бригади у "бойовій" вишиванці

"Козацькому роду нема переводу! Бійці бригади Буревій – це уособлення незламного духу українського козацтва у рішучих і сміливих патріотах сучасної України.

Козаки ХХІ століття носять вишиванки з РПС-ками, а замість шаблі – гвинтівку", – додають у силовій структурі.

Силовики також опублікували привітання з Авдіївки під звуки вибухів.