У Чорнобильській зоні помітили нового птаха. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

У Чорнобильському радіаційно-екологічному Біосферному заповіднику помітили новий вид птахів – мартина скельного. 

Пташка пролетіла по лівому березі річки Прип’ять на північний захід,  повідомили працівники природоохоронної території.

"Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території були отримані дані щодо чотирьох нових видів пернатих", – зазначають у заповіднику.

Це птахи, які проживають на території різних країн:

  • орел-могильник – Угорщина;
  • мартин делаверський – Польща;
  • орел яструбиний (Франція).
  • мартин скельний – Європа, Африка.
 Мартин середземноморський. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний Біосферного заповідника

"Таким чином, в заповіднику зареєстровано 226 видів птахів", – додають працівники природоохоронної території.

Маса тіла виявленого птаха становить орієнтовно 350 г, довжина – 36-38 см, розмах крил – 98-105 см, пишуть у Птахах України.

 Мапа переміщення мартина середземноморського. Скріншот: Чорнобильський радіаційно-екологічний Біосферного заповідника

За їхніми словами, у  дорослого мартина в шлюбний період є своєрідне забарвлення:

  • чорна голова; 
  • сіра спина і верхні пера крилі; 
  • решта оперення – біле; 
  • кільце навколо очей  – червоне, окреслене зверху і знизу білим кольором; 
  • дзьоб має яскраво-червоне забарвлення, часто з чорною смугою біля кінця; 
  • ноги – червоні; 
  • райдужна оболонка ока темно-коричнева; у позашлюбному оперенні голова біла, з темними плямами за очима і на тім'ї. 

Молодий птах зверху сірувато-бурий. Пера в нього зі світлим відтінком, на кінці білого хвоста є чорно-бура смуга. Дзьоб у мартина темно-бурого кольору, як і ноги бурі. Кільця навколо очей у птаха немає.

"Мартин середземноморський харчується переважно рибою, молюсками, ракоподібними і комахами, яких він знаходить на пляжі", – додають вчені.

Цей вид птахів також їсть залишки тіл мертвих тварин чи птахів.

Мартин зазвичай мешкає на узбережжі, іноді залітає вглиб материка. 

Нагадаємо, торік, після звільнення від окупації Чорнобильської зони, там двічі помітили рідкісного хижака – бурого ведмедя, який потрапив у фотопастки. 

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