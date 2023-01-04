У Чорнобильській зоні двічі фіксували бурого ведмедя у 2022 році. ФОТО

Анастасія Поя
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4 січня 2023

У звільненій від окупації Чорнобильській зоні двічі за минулий рік зафіксували рідкісного хижака. Бурий ведмідь потрапив у фотопастки 24 травня і 19 серпня 2022 року. 

Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. 

"І, як і у 2020-му, у 2022-му році ми знову зафіксували на заповідних територіях ведмедя бурого. Сподіваємося, що ця особина залишиться тут на постійно", – йдеться в повідомленні. 

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Через окупацію та бойові дії на Київщині дослідження в Чорнобилі призупинили. Їх відновили на початку літа 2022 року.

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 Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Про появу бурого ведмедя в зоні відчуження ЧАЕС почали говорити у 2001-2002 роках. 

Перші свідчення про присутність виду виявили у 2014-2016 роках за допомогою фотопасток. Однак ознак постійного перебування та чисельності виду на території виявлено не було. 

У 2020 році, в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів", на території Заповідника розпочали фотомоніторинг великих ссавців. 

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"Якщо до нас повернувся цей величний звір, можна стверджувати: Заповідник виконує функцію збереження природи успішно", – кажуть науковці. 

 У 2022 році з моменту деокупації Чорнобильської зони бурого ведмедя фіксували тут двічі

Нагадаємо, росіяни "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до університету в окупованому Мелітополі.

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