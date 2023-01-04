У Чорнобильській зоні двічі фіксували бурого ведмедя у 2022 році. ФОТО

У звільненій від окупації Чорнобильській зоні двічі за минулий рік зафіксували рідкісного хижака. Бурий ведмідь потрапив у фотопастки 24 травня і 19 серпня 2022 року.
Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
"І, як і у 2020-му, у 2022-му році ми знову зафіксували на заповідних територіях ведмедя бурого. Сподіваємося, що ця особина залишиться тут на постійно", – йдеться в повідомленні.
Через окупацію та бойові дії на Київщині дослідження в Чорнобилі призупинили. Їх відновили на початку літа 2022 року.
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|Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Про появу бурого ведмедя в зоні відчуження ЧАЕС почали говорити у 2001-2002 роках.
Перші свідчення про присутність виду виявили у 2014-2016 роках за допомогою фотопасток. Однак ознак постійного перебування та чисельності виду на території виявлено не було.
У 2020 році, в рамках проєкту "Полісся – дика природа без кордонів", на території Заповідника розпочали фотомоніторинг великих ссавців.
"Якщо до нас повернувся цей величний звір, можна стверджувати: Заповідник виконує функцію збереження природи успішно", – кажуть науковці.
|У 2022 році з моменту деокупації Чорнобильської зони бурого ведмедя фіксували тут двічі
Нагадаємо, росіяни "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до університету в окупованому Мелітополі.
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