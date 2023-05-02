У нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині помітили птахів-бджолоїдок. ФОТО

В Одеській області у національному природному парку "Тузловські лимани" помітили тисячі птахів-бджолоїдок.
Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.
Науковець розповів, що вперше побачив птахів над степовими ділянками парку 23 квітня.
Відтоді в "Тузловські лимани" щодня навідуються тисячі птахів цього виду, адже на території парку їм є чим поживитися, зауважує біолог.
|Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"
"Якщо атмосферний тиск низькій, їх можна бачити десь поруч і дивитися як вони полюють за комахами. А особливо чутно, як вони специфічно "співають", перекликаючись", – розповів Іван Русєв.
Він додав, що світловий день бджолоїдки присвячують "догляду за оперенням, старанно змащуючи і розгладжуючи дзьобом кожну пір’їнку".
|Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"
Також птахи часто купаються в піску або воді, щоб позбутися паразитів, а під час дощу "приймають душ", розпустивши хвіст і крила.
Ночують бджолоїдки зазвичай на деревах або у чагарниках.
У коментарі "Українській правді. Життя" Іван Русєв повідомив, що "бджоляри вбивають птахів, тому що вважають, що вони знищують багато бджіл".
За його словами, найчастіше побачити птахів можна в центральній та південній частинах України у квітні-травні, а також на початку осені.
"Літом вона поселяється на схилах, обривах озер, лиманів і там розмножується в колоніальних поселеннях в норах", – каже Іван Русєв.
|Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"
За прогнозами науковця, птахів можна буде спостерігати на території парку ще понад місяць.
Національний природний парк "Тузловські лимани" – природоохоронна територія в Україні на території Білгород-Дністровського району Одеської області.
Раніше ми повідомляли, що у Національному природному парку "Тузловські лимани", що в Одеській області, практично висохли унікальні дрібні внутрішні озера, названі на честь академіка Ювеналія Зайцева.
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