У нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині помітили птахів-бджолоїдок. ФОТО

В Одеській області у національному природному парку "Тузловські лимани" помітили тисячі птахів-бджолоїдок.

Про це повідомив науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Науковець розповів, що вперше побачив птахів над степовими ділянками парку 23 квітня.

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Відтоді в "Тузловські лимани" щодня навідуються тисячі птахів цього виду, адже на території парку їм є чим поживитися, зауважує біолог.

Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"

"Якщо атмосферний тиск низькій, їх можна бачити десь поруч і дивитися як вони полюють за комахами. А особливо чутно, як вони специфічно "співають", перекликаючись", – розповів Іван Русєв.

Він додав, що світловий день бджолоїдки присвячують "догляду за оперенням, старанно змащуючи і розгладжуючи дзьобом кожну пір’їнку".

Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"

Також птахи часто купаються в піску або воді, щоб позбутися паразитів, а під час дощу "приймають душ", розпустивши хвіст і крила.

Ночують бджолоїдки зазвичай на деревах або у чагарниках.

У коментарі "Українській правді. Життя" Іван Русєв повідомив, що "бджоляри вбивають птахів, тому що вважають, що вони знищують багато бджіл".

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За його словами, найчастіше побачити птахів можна в центральній та південній частинах України у квітні-травні, а також на початку осені.

"Літом вона поселяється на схилах, обривах озер, лиманів і там розмножується в колоніальних поселеннях в норах", – каже Іван Русєв.

Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"

За прогнозами науковця, птахів можна буде спостерігати на території парку ще понад місяць.

Національний природний парк "Тузловські лимани" – природоохоронна територія в Україні на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

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