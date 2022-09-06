На Одещині висихають унікальні заповідні озера: еколог назвав причини. ФОТО

У Національному природному парку "Тузловські лимани", що в Одеській області, практично висохли унікальні дрібні внутрішні озера, названі на честь академіка Ювеналія Зайцева.

Про це повідомляє доктор біологічних наук, який є співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв у Facebook.

Причиною висихання озер стало те, що цього року вода в лимани майже не надходить ззовні.

"Не було і стоку прісної води по малих річках в лимани. До того ж у цьому році рівень води у річці Дунай вкрай низький за останні десятиріччя, тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж звідти не поступає і не поповнює озера", – пояснює Русєв.

Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

За його словами, нині "зовсім" не поступає вода і з Чорного моря до Тузловських лиманів. Крім впливу військових дій на відсутність водообміну, однією із причин Русєв також назвав той факт, що адміністрація області не надала рибалкам дозволу відкрити прорву за власні кошти.

"Одеська ОДА, а саме заступник очільника ОДА Олег Муратов та Департамент екології ОДА Павло Буланович протизаконно блокували видачу дозволів місцевим рибалкам, які готові були за свої кошти зробити таку важливу природоохоронну роботу, про що я писав раніше і відкрити прорву. Але цього не сталося", – наголошує співробітник Національного парку.

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Так озера виглядали раніше. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

У результаті випаровування води з лиманів на тлі відсутності водообміну призвело до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині "садочки" галагазів (рід качок), каже Русєв.

Унікальні дрібні озера практично висохли, наголошує еколог Іван Русєв. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Національний природний парк "Тузловські лимани" – природоохоронна територія в Україні на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

Нагадаємо, цього року у Синевирі зафіксували рекордно низький рівень води.