У Львові судили священника, який хотів побити дружину і тестя

У Львові за домашнє насильство щодо дружини та тестя судили священника Православної церкви України.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Суд над священником відбувся 26 квітня 2022 року. Служителя церкви звинуватили у тому, що він нецензурно лаявся, погрожував та намагався побити жінку та її батька.

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На чоловіка відкрили адміністративне провадження, але він двічі не з'явився на судові засідання.

Однак у квітні до суду надійшли заяви від потерпілої дружини і від тестя священника. Постраждалі просили не штрафувати чоловіка та зятя, адже вони між собою помирилися і не мають претензій одне до одного.

Суддя вирішив, що правопорушення, яке вчинив священник, є малозначущим і звільнив його від адміністративної відповідальності.

Чоловікові зробили усне зауваження, а справу щодо нього закрили.

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