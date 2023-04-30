У Лондоні жінку звинувачують у сексуальному насильстві щодо чоловіка у метро

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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30 квітня 2023

У Лондоні розшукують жінку, яку звинувачують у сексуальному насильстві щодо чоловіка у метро.

Про це повідомляють ВВС і Британська транспортна поліція.

14 квітня о 21 годині чоловік їхав на ескалаторі. Жінка, яка їхала поруч, намагалася взяти його за руки. Коли чоловік відкинув її руку, вона, нібито, вчинила щодо нього сексуальне насильство.

Потім жінка, яка їхала з подругою, зійшла з ескалатора і сіла в метро. Інших деталей інциденту поліція не повідомляє.

Поліція опублікувала фото жінки, яка на їхню думку, володіє інформацією і може допомогти розслідуванню.

 Поліція опублікувала фото жінки

Наразі транспортна поліція Британії проводить кампанію щодо запобігання сексуального насильства у метро.

Правоохоронці закликають пасажирів, які стали свідками або жертвами домагань або коментарів сексуального характеру від незнайомців, звертатися у поліцію.

Нагадаємо, У Києві дівчина стверджувала, що її зґвалтували, однак поліція, за її словами, відмовила їй у прийнятті заяви.

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