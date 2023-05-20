"Віталій так на неї чекав": дружина загиблого на Луганщині добровольця народила доньку

Наталія – дружина Віталія Киркача-Антоненка, доброльця, який загинув на Луганщині 9 листопада 2022 року. Тоді жінка була на 3 місяці вагітності.

Вночі 19 травня Наталія народила доньку, повідомила вона у Facebook.

"Будь ласка, всі хто знає мого чоловіка, Віталія Киркач-Антоненка, привітайте його з тим, що він став батьком. Хто в Слов'янську, провідайте його і подаруйте Вітасику квіти.

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Він ніколи не зможе обійняти свою маленьку донечку, але Віталій так на неї чекав. Ми мріяли разом про цей день, уявляли нашу радість і гордість, коли зможемо взяти на руки нашого первістка", – написала вона у соцмережі.

Наталія з новонародженою донькою

У соцмережах чимало користувачів вітають маму та новонароджену дитину. До слова, дівчинку назвали Віталіною. Ймовірно, на честь батька.

Наталія також подякувала усім небайдужим за підтримку та турботу, яку вона відчувала останні пів року – від моменту загибелі її чоловіка.

17 листопада, після похорону чоловіка, жінка опублікувала щемкий допис про те, що дитина жива і вагітність продовжується:

"Ти жива, наша донечка! Лікарі підтвердили, ти змогла перенести цей біль. Твій батько Віталій Киркач-Антоненко пишається тобою. Я вже бачу, що ти пішла вся в тата. Сильна, смілива і так любиш життя, як і він", – зазначала вона.

Одне з останніх спільних сімейних фото

Також Наталія тоді додала, що її донька буде "неймовірно сильною людиною".

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"Перед тим, як повернутися на війну до своїх побратимів захищати нас, твій батько побачив як ти борсаєшся в моєму животі і тягнеш пальчика до ротика. Він був такий щасливий та мріяв тебе виховувати і балувати. Але страшна війна забрала його у нас через п'ять днів", – розповіла дружина загиблого добровольця.

Наталія і Віталій жили у Слов'янську на Донеччині. До повномасштабного вторгнення вони виготовляли у власній студії ексклюзивні прикраси ручної роботи з порцеляни і глини.