У школі Дніпра трапився мовний скандал: вчителька отримала догану

У Дніпрі вчителька на уроці спілкувалася з учнями російською мовою. Після того, як мати однієї з учениць зробила зауваження, її доньку почали цькувати інші діти. Саму жінку видалили з батьківського чату.

Педагогиню та директорку школи за інцидент покарали доганою, повідомляє "Радіо Свобода".

Що ж трапилося та чи можна протидіяти таким ситуаціям надалі?

Школярка, з якою трапився інцидент, навчається відразу у двох школах: за кордоном, де перебуває з мамою у вимушеній евакуації, та в самому Дніпрі.

За словами матері дівчини, на дистанційному уроці вона зробила зауваження вчительці про її мову спілкування, оскільки знаходилася поряд і почула, як та говорить російською. Вона попросила вчительку не порушувати законодавства.

"Один з учнів двічі звернувся до вчительки по темі українською мовою, вона двічі відповіла йому російською. Я приєдналася: увімкнула мікрофон, представилася – мама такої-то учениці, попросила її вести урок українською", – зазначила жінка.

Педагогиня почала обурюватися. Наголосила, що це її рідна мова, а урок вона ще не починала.

На думку матері школярки, дистанційний урок розпочинається з першої секунди підключення.

Після конфлікту її доньку з онлайн-уроку викинули. Під’єднатися повторно не змогли – вчителька не приймала запит.

Жінка стверджує, що потім розпочався булінг щодо її дитини. Зокрема, сама вчителька почала занижувати оцінки дівчинці. Попередньо писала про це в месенджері, потім видалила повідомлення.

Пізніше до цькування дитини, за словами її матері, долучилися однокласники і їхні батьки. Вони відверто говорили, що дитину варто перевести в інший клас.

Матір дитини додає, що її донька інцидент пережила важко та перебувала в пригніченому стані.

Після розголосу ситуації, стверджує матір школярки, батьківський комітет просив в неї вибачення. Його вона вважає формальним.

Також вона зверталася з офіційним запитом до дирекції школи. Там у відповідь на звернення провели педраду й засідання комісії щодо булінгу дитини. На її думку, це була також формальність.

Мати після інциденту почала скаржитися в різні інстанції. Зокрема і до директорки школи.

В адміністрації закладу жінці повідомили, що все ситуацію з’ясували і факту булінгу не виявили.

Що говорить керівництво навчального закладу

Директорка школи, де трапився інцидент, підтвердила його факт та те, що діти опісля ображали однокласницю.

Очільниця навчального закладу зауважила, що після події вчителька потрапила в лікарню, у школі провели батьківські збори та виховну годину для дітей, запросили офіцера поліції, який провів бесіду.

Директорка також зазначила, що в школі скликали комісію стосовно факту булінгу, але його не підтвердили.

Жінка також стверджує, що подала звернення до Уповноваженого із захисту державної мови та заяву до Національної поліції. На відповідь поки очікує.

Що каже Уповноважений з захисту державної мови?

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь також відреагував на інцидент у коментарі "УП. Життя".

Тарас Кремінь підтвердив факт звернення до нього стосовно порушення мовного закону в школі Дніпра під час освітнього процесу.

"Прийняв рішення про здійснення заходів державного контролю за застосування державної мови", – каже Уповноважений.

Через велику кількість документів з різних органів, зокрема з поліції, перевірку продовжили на місяць.

Омбудсмен повідомив, що вчителька, яку обвинуватили в порушенні мовного законодавства та цькуванні учениці, перебуває за кордоном та проводить уроки дистанційно.

Уповноважений підтвердив, що щодо вчительки застосували адміністративне покарання – догану за порушення мовного законодавства. Така міра була застосована і щодо директорки школи, де трапився інцидент.

За словами омбудсмена, адміністрація школи за власної ініціативи запросила його до навчального закладу та визнала свою провину.

Нагадаємо, у Державному податковому університеті на Київщині трапився мовний скандал, оскільки викладачка відмовилася вести пари українською, ігноруючи прохання студентів.