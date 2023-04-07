"Хочу подякувати студентам": мовний омбудсмен відреагував на мовний скандал в ірпінському виші

У Державному податковому університеті в Ірпені стався мовний скандал: викладачка відмовилася вести пари з філософії українською попри прохання студентів.

Адміністрація відреагувала на інцидент, розпочала службове розслідування і тимчасово відсторонила викладачку від роботи.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на скандал у ДПУ в коментарі "УП. Життя".

"Вчора я дізнався з соціальних мереж про цей прикрий випадок, який стався у Державному податковому університеті Міністерства фінансів України. І прийняв рішення про початок заходів державного контролю", – сказав Уповноважений.

Тарас Кремінь подякував студентам та в.о. ректора Дмитру Серебрянському за реакцію на інцидент.

"Я хочу подякувати студентам цього університету за те, що вони не тільки відреагували, але були ще досить толерантні. Вони просили професорку кафедри не порушувати їхніх прав на отримання інформації та послуг державною мовою.

Дуже добре, що і ректор університету відреагував. Ухвалено рішення про відсторонення цієї професорки на період проведення службового розслідування для з’ясування обставин", – сказав Кремінь.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Фото: Фейсбук

На думку омбудсмена, це один із демонстративних прикладів регуляції системи, коли студенти переконують своїх викладачів перейти на українську мову.

Водночас дотримання мовного законодавства, за словами Уповноваженого, є однією з найчутливіших тем.

За перший квартал 2023 року на його адресу надійшло 114 звернень громадян стосовно порушення закону у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

"Питання мовної культури, мовної стійкості – це один з маркерів ідентичності, який загострився в умовах повномасштабного вторгнення. В умовах стрімкого переходу громадян на спілкування українською мовою, будь-які ознаки порушення їхніх прав незалежно від того чи це сфера обслуговування, діяльність органів місцевого самоврядування, освіти, сприймається дуже гостро.

Тому я вважаю, що кожен ректор мав би вжити додаткових заходів реагування, довести до колективів необхідність дотримання закону", – наголошує Кремінь.

Омбудсмен розповів, що мав зустріч з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим.

"Ми домовились про спільні заходи стосовно посилення контролю за дотриманням мовного закону у закладах освіти…

Буду вірити, рік що такі прикрі факти порушення освітнього закону стануть демонстративним прикладом, як треба реагувати на порушення і яких вживати заходів для унеможливлення на майбутнє", – сказав омбудсмен.

Також він додав, що зустрівся зі студентами й ректоратом Харківського національного університету імені Каразіна у Харкові.

Однією з найважливіших ініціатив цього вишу омбудсмен вважає запровадження посади університетського мовного омбудсмена з-поміж науково-педагогічних працівників університету.

"Університетський омбудсмен" стежить за дотриманням мовного закону у сфері освіти.