Найбільше – з Києва: від початку року омбудсмен отримав 880 скарг на порушення мовного закону

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у 2023 році отримав 880 звернень про порушення мовного закону в Україні.

Понад 56% з них стосуються сфери обслуговування, йдеться у звіті Уповноваженого із захисту державної мови.

"327 (звернень – ред.) стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів. 170 звернень – порушення безпосередньо під час обслуговування", – зазначає омбудсмен.

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Також він отримав 80 скарг щодо порушення вимог мовного законодавства у зовнішній рекламі та вивісках.

Фото: pressmaster Depositphotos

Кремінь додав, що порушення мовного закону продовжують фіксувати і в сфері освіти. За перший квартал цього року надійшло 114 відповідних звернень.

На дотримання мовного законодавства у сфері охорони здоров’я під час надання послуг у лікарнях, діагностичних центрах та сімейних амбулаторіях та лабораторних центрах також надходійшла 41 скарга.

Інфографіка: Уповноважений із захисту державної мови

Зі слів омбудсмана, найбільше повідомлень про порушення мовного закону в різних сферах надійшло з Києва (363 звернення), Одеської (128), Харківської (72), Дніпропетровської (73), Київської (42) та Миколаївської (24) областей.

Також 14 звернень надійшло з Полтавської області, по 13 – з Сумської, Запорізької та Львівської областей. 11 скарг отримали з Житомирщини та 10 – з Вінниччини.

На порушення мовного закону у Черкаській області поскаржилося 8 осіб. По п’ять звернень було з Чернігівської, Донецької та Кіровоградської областей.

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З Херсонської, Чернівецької, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Луганської, Закарпатської та Івано-Франківської областей омбудсмен отримав найменше звернень.

Тарас Кремінь додав, що з інших регіонів звернень не надходило а у 60 випадках територіальну приналежність визначити не змогли.

Нагадаємо, на адресу мовного омбудсмена у 2023 році також надходили скарги на працівників суду з Дніпропетровської та Хмельницької областей.