Вчені змогли прочитати прихований текст Біблії завдяки ультрафіолету

Розділ Біблії, який був прихований протягом понад 1,5 тис. років, вдалося прочитати за допомогою ультрафіолетового світла.

Про це повідомляє Science Alert.

Вчені за допомогою ультрафіолетового випромінювання знайшли стару версію розділу Біблії, яка була прихована під іншою частиною тексту.

Історик Григорій Кессель з Австрійської академії наук оголосив про відкриття у журналі New Testament Studies.

Фрагмент сирійського перекладу Нового Заповіту в ультрафіолеті

За словами Кесселя, він використовував ультрафіолетове опромінювання, щоб побачити попередній текст під трьома шарами записів на палімпсесті. Це тип стародавнього рукопису, який люди писали у кілька шарів, але часто залишали сліди оригінального тексту. Палімпсести використовувалися в давнину через дефіцит пергаменту.

Текст, описаний у відкритті Кесселя, є довго невідомою версією глави 12 у Книзі Матвія, яка спочатку була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1,5 тис. років тому.

Відкриття було зроблене у рукописі, яке зберігається у бібліотеці Ватикану.

"Рукопис пропонує дослідникам "унікальний шлях" для розуміння ранніх етапів текстової еволюції Біблії та показує деякі відмінності від сучасних перекладів тексту", – йдеться у релізі дослідження.

Наприклад, в оригінальній грецькій версії Євангелія від Матвія 12:1, яка наразі є найбільш поширеною, сказано: "Тоді Ісус проходив полями в суботу, і зголодніли Його учні та почали збирати колоски та їсти". Однак нещодавно знайдений сирійський переклад дещо відрізняється. Там сказано: "Почали збирати колоски, терти в руках і їсти".