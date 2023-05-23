"Рани перев'язували на ходу": як бойові медики поліції рятували дітей з-під обстрілів на Донеччині. ВІДЕО

Бойові медики, які працюють по всій лінії фронту на Донеччині, розповіли про порятунок постраждалих внаслідок російських обстрілів, зокрема дітей.

Лише за останній тиждень парамедики врятували 24 поранених, повідомляють в Національній поліції.

Робота починається із сигналом тривоги та першими вибухами, під час яких вони вирушають на місце "прильоту".

Наприклад, 13 травня під час масованого обстрілу в Костянтинівці під удар потрапили діти, що гуляли біля магазину. Дівчина 15-ти років загинула на місці.

Фото: Національна поліція

"Побачили поранених хлопця й дівчину, у них були травми тулуба, кінцівок. Разом з військовими почали надавати їм допомогу, коли розпочався повторний обстріл. Ми схопили дітей та посадили в "броню". Після того, як ми рушили у те місце, де стояло авто, прилетів снаряд. Ще кілька хвилин, і ми б усі загинули", – згадує парамедик ГУНП в Донецькій області Андрій Булавін.

За його словами, по дорозі до лікарні дітям почали перев’язувати рани та заспокоювати.

Дітей доправили до лікарні, після чого медики повернулися на місце падіння ракети надавати допомогу іншим пораненим.

Того дня у Костянтинівці загинуло 2 людей і 10 дістали поранення.

"З квартири, в яку було пряме влучання, ми витягнули поранену літню жінку, її привалило цеглою. У постраждалої була серйозно пошкоджена нога, вона стікала кров’ю. Наклали турнікет, зафіксували кінцівку шиною. Коли виносили поранену на ношах, трохи провалилися – добре, що не глибоко", – згадує Андрій Булавін.

Він додає, що через тиждень парамедики повернулися провідати врятованих підлітків із гостинцями. Тоді дівчинку вже виписали, а хлопець вже почав ходити.

За останній тиждень парамедики допомогли 24 пораненим.

Фото: Національна поліція

Крім місцевого наряду парамедиків, на місцевості чергують інструктори Тренінгового центру поліції Донеччини, які мають кваліфікацію рівня "бойовий медик".

Вони забезпечені засобами тактичної медицини. Кожен парамедик комплектує свій рюкзак особисто, щоб у критичний момент максимально швидко дістати необхідне та допомогти людині.

Раніше ми розповідали, як живуть люди під обстрілами у прифронтовому місті Часів Яр на Донеччині.