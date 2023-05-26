Компанія Маска каже, що отримала дозвіл тестувати мозкові чипи на людях – FDA мовчить

Компанія Ілона Маска Neuralink, що займається розробкою мозкових чипів, заявила, що отримала дозвіл від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на проведення перших клінічних випробувань на людях.

"Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях!

Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який одного разу дозволить нашій технології допомогти багатьом людям", – написала компанія у Twitter.

Реклама:

Однак американський регулятор FDA, який надає такі дозволи, поки що не коментує ситуацію, повідомляє Reuters.

Читайте також: Компанію Ілона Маска звинувачують у надмірних вбивствах тварин при тестуванні мозкового чипа

Фото ілюстративне: Neuralink

Компанія мільярдера з виробництва імплантатів з 2016 року займається розробкою імплантованих чипів для лікування неврологічних захворювань та інших станів, з'єднавши мозок з комп'ютером.

Чипи Neuralink, зокрема, покликані допомогти незрячим людям відновити зір, а людям з паралізованими частинами тіла – мобільність.

Щонайменше чотири рази з 2019 року Маск прогнозував, що Neuralink почне випробування на людях, але FDA відхилило заявку.

Реклама:

Тепер компанія заявила, що регулятор дав дозвіл на клінічні випробування за участі людей.

Водночас у Neuralink кажуть, що поки розпочали набір учасників дослідження.

Сам регулятор FDA поки що не підтверджує інформацію про надання відповідного дозволу.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск вважає, що мозковий чип може вилікувати депресію, аутизм, ожиріння, шизофренію та низку інших хвороб. Він також заявляв, що настільки впевнений у розробці, що готовий вживити чип власним дітям.

На початку 2022 року компанія Neuralink Ілона Маска попросила дозвіл регулятора США тестувати чипи на людях, але отримала відмову з міркувань безпеки.

FDA були занепокоєні через літієву батарею чипа і ризик того, що крихітні частини імплантату мігрують в інші ділянки мозку.

Також регулятор сумнівався, що чип можна буде витягти, не пошкодивши тканини мозку.