Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на смерть збив 23-річного нацгвардійця на блокпості в столиці.

За даними джерел УП, водій був п’яним – щоб це підтвердити, у нього примусово візьмуть біологічні зразки на аналіз.

Чоловік влетів на "Лексусі" у військового Вадима Бондаренка, коли той розставляв інженерні загородження під час комендантської години.

Вадим Бондаренко був батьком трьох дітей – 2-річної доньки та ще двох усиновлених дітей. Його власний батько та брат зараз воюють на передовій.

Трагедія обурила багатьох українців. Вони згадують загиблого військового у соцмережах і вимагають покарання для винного у ДТП.

Фото: МВС

23-річний військовий проходив строкову службу в Національній гвардії. До початку повномасштабного вторгнення Вадим служив у Черкасах, а потім був переведений до Києва.

З початком активних бойових дій хлопець рвався на передову, але його підрозділ виконував важливі завдання у столиці. Він був потрібен тут, каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні Вадима не стало. Нацгвардієць загинув під час служби внаслідок трагічної ДТП на блокпосту. У Вадима залишилася дружина та троє дітей.

Його батько та брат зараз захищають Україну на найгарячіших напрямках. Мої щирі співчуття рідним і близьким", – написав Клименко.

Міністр вимагає справедливого покарання для винного у ДТП.

Фото: ДБР

"Вадим Бондаренко хотів воювати на передовій – до брата й батька. Втім строковика залишили в тилу – стояти на блокпості.

У нього залишилися дружина і троє дітей: рідна донька і двоє всиновлених. Його вбив бухий суддя Олексій Тандир", – також написав Денис Соколов.

Нагадаємо, трагічна ДТП сталася у Києві в ніч на 26 травня. Олексій Тандир збив Вадима Бондаренка на блокпості, і смерть військового констатували на місці.

За даними Bihus.Info, дізнавшись про загибель військового, суддя почав розповідати, що не він був за кермом, а водій нібито втік.

Суддю затримали, але він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, хоч мав зовнішні ознаки сп’яніння та розкидані пляшки в автівці.

Потім суд постановив взяти зразки примусово.

Розслідувачі стведжують, що Тандир намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні.

Однак побратими загиблого планують добиватися справедливого покарання.

"Під час комендантської години був здійснений наїзд на нашого військовослужбовця. Це сталося під час виконання службових обов'язків на блокпосту. Військовослужбовець загинув на місці.

Ми будемо дуже певно стежити за ходом розслідування і слідкувати за тим, щоб винний отримав покарання, а слідство було максимально об'єктивним", – сказав у коментарі Bihus.Info офіцер групи інформації та комунації 25-ї бригади ОГП імені князя Аскольда НГУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Справу веде Державне бюро розслідувань.

Також Макарівський районний суд, де працює суддя Тандир, заявив, що сприятиме у розслідуванні ДТП та "у разі підтвердження інформації щодо наявності обтяжуючих обставин буде звертатися до органів суддівського врядування задля відповідного реагування".