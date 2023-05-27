Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 травня 2023

За допомогою штучного інтелекту науковці винайшли новий метод програмування роботів, які можуть допомагати людям, наприклад з деменцією, знаходити загублені предмети на кшталт ліків, окулярів або телефона.

Його розробили вчені-інженери з Університету Ватерлоо в Канаді, повідомляє SciTechDaily.

Команда науковців дослідила здібності мобільного робота з камерою, через яку він може "взаємодіяти" з навколишнім світом. 

Потім, за допомогою функції збереження відео, науковці запрограмували робота так, щоб він міг виявляти, відстежувати та зберігати в пам'яті об'єкти, які потрапляють в поле зору його камери.

Фото: Університет Ватерлоо

Також робот здатен відрізняти один об'єкт від іншого й може записувати час і дату, коли будь-який об'єкт потрапляє і зникає у полі зору його камери

Далі дослідники розробили спеціальний інтерфейс, на якому людина може обрати об'єкт, за яким потрібно стежити. У випадку, якщо річ загубилася, робот здатен повідомити, коли й де востаннє його "бачив".

У майбутньому команда дослідників планує дослідити систему спочатку на здорових людях, а пізніше – на людях, які страждають на деменцію.

Також, за словами науковців, робота зможуть використовувати  люди без відповідного діагнозу – ті, хто часто забуває речі. 

Раніше ми повідомляли, як діагностувати деменцію. 

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