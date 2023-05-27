Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету? ТЕСТ

10 липня у світі відзначають День капібари, який також називають Днем вдячності капібарі (Capybara Appreciation Day).
Капібари – улюбленці інтернету, які товаришують з багатьма тваринами і людьми.
У цих гризунів смішні ніздрі, через які вони завжди виглядають спокійними та розслабленими.
Це розумні та ніжні тварини, які люблять їсти кавуни, купатися в чанах, і мило скрекочуть, коли їм чухають боки.
Капібари стали відомими у ТіkТоk, та чомусь їх досі плутають з бобрами, кабанами чи нутріями.
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| Фото: Joe McDonald/GettyImages
Водночас все більше людей хочуть краще пізнати цих розумних і ніжних гризунів.
Що ви знаєте про великих капібар? Перевірте себе у святковому тесті від "Української правди. Життя".
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| Фото: by_ems/GettyImages
Хто найближчий родич капібари?
Який рекорд належить капібарам?
Фото: Jami Tarris/GettyImages
Де можна зустріти дику капібару?
Фото: Hillebrand Breuker/GettyImages
Які звуки видають капібари?
Фото: Nick Dale/GettyImages
З якими тваринами капібари НЕ завжди ладнають?
Як капібари живуть у дикій природі?
Фото: edurivero/GettyImages
Навіщо капібарі великі ніздрі, які розміщені дуже високо?
Picture by Tambako the Jaguar/GettyImages
Хто полює на капібар?
Фото: edurivero/GettyImages
Які з цих фактів про капібар правдиві?
Чому птахи люблять кататись на спині у капібар?
Фото: Mary Ann McDonald/GettyImages
Чи можна їсти капібар?
Фото: vbacarin/GettyImages
Який з цих фактів про капібар правдивий?
Фото: Yuina Takase/GettyImages
Який з цих фактів про малюків капібар правдивий?
Навіщо капібарам цей пухирець на носі?
Фото: Gerald Corsi/GettyImages