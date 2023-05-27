Тест

Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету? ТЕСТ

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27 травня 2023

10 липня у світі відзначають День капібари, який також називають Днем вдячності капібарі (Capybara Appreciation Day).

Капібари – улюбленці інтернету, які товаришують з багатьма тваринами і людьми.

У цих гризунів смішні ніздрі, через які вони завжди виглядають спокійними та розслабленими.

Це розумні та ніжні тварини, які люблять їсти кавуни, купатися в чанах, і мило скрекочуть, коли їм чухають боки.

Капібари стали відомими у ТіkТоk, та чомусь їх досі плутають з бобрами, кабанами чи нутріями.

 Фото: Joe McDonald/GettyImages

Водночас все більше людей хочуть краще пізнати цих розумних і ніжних гризунів.

Що ви знаєте про великих капібар? Перевірте себе у святковому тесті від "Української правди. Життя".

 Фото: by_ems/GettyImages

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Як ще називають капібару?

Фото: Photocech/Depositphotos
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Хто найближчий родич капібари?

Фото: by_ems/GettyImages
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Який рекорд належить капібарам?

Фото: Jami Tarris/GettyImages
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Що їдять капібари?

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Де можна зустріти дику капібару?

Фото: Hillebrand Breuker/GettyImages
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Які звуки видають капібари?

Фото: Nick Dale/GettyImages
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З якими тваринами капібари НЕ завжди ладнають?

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Який з цих фактів про капібар – правда?

Фото: edurivero/GettyImages
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Як капібари живуть у дикій природі?

Фото: edurivero/GettyImages
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Скільки дітей зазвичай народжують мами-капібари?

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Навіщо капібарі великі ніздрі, які розміщені дуже високо?

Picture by Tambako the Jaguar/GettyImages
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Хто полює на капібар?

 Фото: edurivero/GettyImages
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У якій країні в обігу є монети з капібарою?

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Які з цих фактів про капібар правдиві?

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Який з цих фактів про капібар НЕ правдивий?

Фото: Chris Graef/GettyImages
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Чому птахи люблять кататись на спині у капібар?

Фото: Mary Ann McDonald/GettyImages
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Скільки в середньому важать дорослі капібари?

Фото: Mary Ann McDonald/GettyImages
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Чи можна їсти капібар?

Фото: vbacarin/GettyImages
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Який з цих фактів про капібар правдивий?

Фото: Yuina Takase/GettyImages
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Який з цих фактів про малюків капібар правдивий?

Фото: amazinganimalsinc
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Навіщо капібарам цей пухирець на носі?

Фото: Gerald Corsi/GettyImages
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У якій країні капібар купають в чані з апельсинами?

Фото: Izu Shaboten Park
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Як довго живуть капібари?

Фото: wushoung/Depositphotos
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