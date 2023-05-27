Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету? ТЕСТ

Капібари – улюбленці інтернету, які товаришують з багатьма тваринами і людьми.

У цих гризунів смішні ніздрі, через які вони завжди виглядають спокійними та розслабленими.

Це розумні та ніжні тварини, які люблять їсти кавуни, купатися в чанах, і мило скрекочуть, коли їм чухають боки.

Капібари стали відомими у ТіkТоk, та чомусь їх досі плутають з бобрами, кабанами чи нутріями.

Фото: Joe McDonald/GettyImages

Водночас все більше людей хочуть краще пізнати цих розумних і ніжних гризунів.

Що ви знаєте про великих капібар? Перевірте себе у новому тесті від "Української правди. Життя".