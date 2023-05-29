Мешканка Херсона повернула свою доньку, яку знайома вивезла у РФ заради отримання соцвиплат

Мешканці Херсона Світлані вдалося повернути з Росії 15-річну доньку Аліну, яку вивезла на територію країни-агресора мама ліпшої подруги.

Історію Аліни та Світлани розповідає The Guardian.

Мама з донькою жили у Херсоні, коли туди зайшли російські війська. Матір найкращої подруги Аліни – Євгенія – була проросійськи налаштована, і їй вдалося перетягнути підлітка на свій бік.

Спершу Євгенія наполягала, щоб Аліна та її родина отримали гуманітарну допомогу від окупантів. Потім, коли до міста наближалися українські війська, жінка сказала, що вони каратимуть всіх, хто контактував з росіянами.

Тож коли Євгенія запропонувала втекти у Росію, налякана Аліна погодилася.

"Ця жінка збрехала Аліні. Вона їй сказала: "За те, що ви спілкувалися з російськими солдатами під час окупації та брали їжу та воду, після звільнення українські солдати будуть вас катувати і вбивати. Нам потрібно втекти, тому що ми в небезпеці", – говорить Світлана.

Мама намагалася переконати дочку залишитися, однак вона викрала своє свідоцтво про народження і в жовтні 2022-го поїхала з Євгенією у Росію. Аліну вивезли у село за 1,5 тис. км від рідного дому.

Коли Світлана зв’язалася з донькою за допомогою месенджера, дитина плакала. За словами дівчинки, Євгенія вивезла її у Росію, щоб отримувати виплати від місцевих соціальних служб. Коли жінка дізналася, що Аліна спілкується з мамою, то забрала у неї телефон і вдарила її.

Щоб повернути доньку, Світлана поїхала у Росію через Польщу та Білорусь. Вона приїхала у село, куди вивезли Аліну. Там вона дізналася, що Євгенія відправила дівчинку до реабілітаційного центру, а сама вже готувала документи на усиновлення.

Утім, Світлана встигла забрати дочку до отримання нею російського свідоцтва про народження.

"Ми не знаємо, скільки дітей насправді були вивезені у РФ. Це не тільки безпритульні діти, яких відправили в табори в Росії, і діти, викрадені з інтернатів і дитячих будинків. У деяких випадках йдеться про дітей, які перебували на окупованих територіях, а решта їхніх сімей залишилися на підконтрольних Україні територіях, і ці родини втратили зв’язок зі своїми дітьми", – говорить колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба, який зараз керує рятувальною мережею "Спасемо Україну".

За словами Кулеби, він чув про інші випадки, коли українських дітей забирали у РФ заради фінансової вигоди.

"Один хлопець, якого ми врятували з російської школи, сказав, що він був з іншим хлопцем з Маріуполя, який потрапив у дуже бідну сім’ю алкоголіків. Його ігнорували, і він був голодний щодня", – каже Кулеба.

Нагадаємо, українська система збору даних офіційно зафіксувала депортацію 16 221 дитини з України у Росію.