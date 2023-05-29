Мешканка Херсона повернула свою доньку, яку знайома вивезла у РФ заради отримання соцвиплат

Мешканці Херсона Світлані вдалося повернути з Росії 15-річну доньку Аліну, яку вивезла на територію країни-агресора мама ліпшої подруги.

Історію Аліни та Світлани розповідає The Guardian.

Мама з донькою жили у Херсоні, коли туди зайшли російські війська. Матір найкращої подруги Аліни – Євгенія – була проросійськи налаштована, і їй вдалося перетягнути підлітка на свій бік.

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Спершу Євгенія наполягала, щоб Аліна та її родина отримали гуманітарну допомогу від окупантів. Потім, коли до міста наближалися українські війська, жінка сказала, що вони каратимуть всіх, хто контактував з росіянами.

Тож коли Євгенія запропонувала втекти у Росію, налякана Аліна погодилася.

"Ця жінка збрехала Аліні. Вона їй сказала: "За те, що ви спілкувалися з російськими солдатами під час окупації та брали їжу та воду, після звільнення українські солдати будуть вас катувати і вбивати. Нам потрібно втекти, тому що ми в небезпеці", – говорить Світлана.

Мама намагалася переконати дочку залишитися, однак вона викрала своє свідоцтво про народження і в жовтні 2022-го поїхала з Євгенією у Росію. Аліну вивезли у село за 1,5 тис. км від рідного дому.

Коли Світлана зв’язалася з донькою за допомогою месенджера, дитина плакала. За словами дівчинки, Євгенія вивезла її у Росію, щоб отримувати виплати від місцевих соціальних служб. Коли жінка дізналася, що Аліна спілкується з мамою, то забрала у неї телефон і вдарила її.

Щоб повернути доньку, Світлана поїхала у Росію через Польщу та Білорусь. Вона приїхала у село, куди вивезли Аліну. Там вона дізналася, що Євгенія відправила дівчинку до реабілітаційного центру, а сама вже готувала документи на усиновлення.

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Утім, Світлана встигла забрати дочку до отримання нею російського свідоцтва про народження.

"Ми не знаємо, скільки дітей насправді були вивезені у РФ. Це не тільки безпритульні діти, яких відправили в табори в Росії, і діти, викрадені з інтернатів і дитячих будинків. У деяких випадках йдеться про дітей, які перебували на окупованих територіях, а решта їхніх сімей залишилися на підконтрольних Україні територіях, і ці родини втратили зв’язок зі своїми дітьми", – говорить колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба, який зараз керує рятувальною мережею "Спасемо Україну".

За словами Кулеби, він чув про інші випадки, коли українських дітей забирали у РФ заради фінансової вигоди.

"Один хлопець, якого ми врятували з російської школи, сказав, що він був з іншим хлопцем з Маріуполя, який потрапив у дуже бідну сім’ю алкоголіків. Його ігнорували, і він був голодний щодня", – каже Кулеба.

Нагадаємо, українська система збору даних офіційно зафіксувала депортацію 16 221 дитини з України у Росію.