Ходили у брудному одязі і погано їли: комісія ОOН визнала випадки депортації українських дітей в РФ

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами.

Діти віком 4-18 років були вивезені з Донецької, Харківської та Херсонської областей, йдеться у звіті комісії.

Комісія визначила три основні випадки, коли російська влада переміщувала українських дітей з одних районів, контрольованих ними, або до РФ.

Зокрема це діти, які:

втратили батьків або тимчасово втратили зв'язок з ними під час військових дій;

були розділені з батьками, коли одного з батьків затримали у пунктах фільтрації;

знаходилися в установах догляду.

"У всіх ситуаціях, які розглядала комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановлених міжнародним гуманітарним правом. Переміщення не було виправдано міркуваннями безпеки або станом здоров’я. Нема підстав, що вказували б на те, що переміщення дітей на територію підконтрольну уряду України було неможливе", – йдеться у звіті.

Також у комісії зазначають, що, вірогідно, росіяни не намагалися встановити контакт з родичами дітей або з українською владою.

Попри те, що переміщення мали бути тимчасовим, більшість з них стали тривалими, а батьки або законні опікуни та діти стикалися з низкою перешкод у налагодженні контакту, возз’єднанні сім’ї та поверненні дітей до України.

У звіті наводиться приклад, коли діти з тимчасово окупованих територій їхали за згодою батьків до таборів відпочинку у Криму або в РФ. Батьки та діти зазначили, що коли ці території повернулися під контроль України, російська влада вимагала від батьків або законних опікунів особисто приїхати, щоб забрати своїх дітей. Через те, що така подорож була тривалою, складною та небезпечною, батьки не могли вчасно забрати дітей. У деяких випадках для возз’єднання сімей потрібні були тижні або місяці.

Свідки повідомили комісії, що багато молодших дітей, яких було переміщено, не змогли встановити контакт зі своїми родинами і, як наслідок, могли втратити зв’язок із ними на невизначений час.

Також батьки і діти скаржилися на те, шо у деяких випадках російські соціальні служби обіцяли дітям, що їх перенаправлять до установ догляду, прийомних сімей або усиновлять.

У деяких установах діти були одягнені в брудний одяг, на них кричали та обзивали. Харчування було поганим, а деякі діти з інвалідністю не отримували належного догляду та ліків.

"Діти виражали глибокий страх того, що вони можуть бути назавжди розлучені зі своїми батьками, опікунами чи родичами", – йдеться у звіті.

Комісія дійшла висновку, що розглянуті нею випадки щодо переміщення та депортації дітей в межах України та до Російської Федерації порушують міжнародне гуманітарне право та становлять воєнні злочини.

"Міжнародне гуманітарне право забороняє евакуацію дітей стороною збройного конфлікту, за винятком тимчасової, коли цього вимагають вагомі причини, пов’язані зі станом здоров’ям або лікуванням дітей. Для цього має бути надано письмову згоду батьків або законних представників", – кажуть у комісії.

В ООН точно не знають, скільки дітей депортували, хоча українська та російська сторони заявляли про сотні тисяч, а українська система збору даних офіційно зафіксувала депортацію 16 221 дитини.

Нагадаємо, Міжнародна комісія ООН в четвер 16 березня 2023-го опублікувала звіт про розслідування воєнних злочинів Росії у війні проти України.

ООН підрахувала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до пошкодження або знищення тисяч житлових будинків, понад 3000 навчальних закладів та понад 600 медичних установ. Комісія підтвердила страту 65 чоловіків, двох жінок і 14-річного хлопчика.

Утім, голова комісії Ерік Мьосе заявив, що комісія не знайшла доказів геноциду під час розслідування порушень прав людини під час конфлікту з Росією.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид. Він сказав, що команда слідкує за доказами і що є "деякі аспекти, які можуть викликати запитання" щодо можливого геноциду", – сказав він.