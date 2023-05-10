До 2100 року майже половина території Землі може увійти у нові кліматичні зони – дослідження

До 2100 року через поступові зміни температури й опадів клімат на 50% Землі може істотно змінитися.

Про це йдеться у дослідженні Університету у Вірджинії, повідомляє Science alert.

За словами вчених, кліматичні зміни будуть настільки серйозними, що доведеться перемальовувати карти, створені у 1880-х роках.

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"Прогнозується, що до кінця століття від 38 до 50% світової суші буде у кліматичній зоні, відмінній від сьогоднішньої", – пише команда дослідників на чолі зі старшим автором кліматологом Полом Дірмейєром.

Супутниковий знімок тропічного шторму. Фото: mikolajn/Getty Images

Вчені зазначають, що якщо людство найближчим часом не скоротить викиди в атмосферу, темпи глобального потепління продовжуватимуть прискорюватися.

Дослідники очікують, що до 2100 року тропічний клімат пошириться з 23% на 25% суші Землі. Більша частина земної поверхні стане посушливою.

Такі зміни, як показують інші дослідження, можуть похитнути системи виробництва харчових продуктів і поширити хвороби, що передаються комарами, на нові території.

Найбільші кліматичні зміни очікуються у холодних зонах Європи та Північної Америки. До 89% Європи та близько 66% Північної Америки можуть перейти в інший кліматичний пояс до 2100 року.

Найбільш драматичні зміни відбудуться у полярній зоні, яка охоплювала майже 8% площі суші нашої планети між 1901 і 1930 роками. Наразі вона вже скоротилася до 6,5%.

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"З початку ХХ століття Земля вже зазнала зміни кліматичної класифікації 14,77% її суші, причому найбільші зміни спостерігалися в Північній Америці, Європі та Океанії", – пишуть Дірмейєр та його колеги.

Цей результат ґрунтується на попередніх оцінках, зроблених у 2015 році з використанням кліматичних моделей, доступних на той час. Вони показали, що до 2010 року приблизно 5,7% загальної площі Землі змістилося в бік тепліших і сухих типів клімату порівняно з 1950 роком.