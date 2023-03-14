Вчені NASA прогнозують збільшення повеней та посух у світі через кліматичні зміни

За останні два десятиліття у світі зросла інтенсивність катастроф, пов’язаних з водою і посухою. Вчені прогнозують збільшення стихійних лих у майбутньому.

Пов’язано це з тим, що глобальні температури піднялися до рекордних рівнів, що призводить або до тривалих посух, або до сильних повеней.

Про це йдеться у дослідженні вчених NASA, опублікованому у журналі Nature Water, повідомляє СNN.

Вчені прогнозують, що кількість водних катастроф буде зростати в міру прискорення кліматичної кризи.

Хоча вчені прогнозували, що зміна клімату призведе до збільшення частоти посух і повеней, виміряти це було складно.

Метью Роделл, провідний автор дослідження та гідролог Центру космічних польотів NASA Goddard Space Flight Center, проаналізував дані супутників за 20 років з 2002 по 2021 рік.

Дослідження виявило 505 екстремальних подій, пов’язаних з водою, і 551 випадок – з посухою.

Приблизно 70% катаклізмів тривали шість місяців або менше, а близько 10% – понад рік.

Вчені виявили, що інтенсивність і частота екстремальних кліматичних подій зросла з 2015 року, коли температура повітря почала рекордно підвищуватися.

"Ми подумали, можливо, це пов’язано з глобальним потеплінням, тому що ми знаємо, що останні сім чи близько того років були найспекотнішими за всю історію спостережень", – сказав Роделл.

Вчений, щоб бути впевненим у висновку, провів дослідження, щоб виключити інші кліматичні показники, включаючи Ель-Ніньо – найбільше яскраво виражені прояви міжрічної мінливості клімату в глобальному масштабі.

Врешті-решт дослідник переконався, що сигнал про зміну клімату сильніший за інші природні показники.

"У чому я відчуваю більшу впевненість, так це в тому, що в міру нагрівання світу ми побачимо більшу глобальну інтенсивність усіх вологих і сухих явищ, тобто вони будуть частими, більшими та серйознішими в цілому",– сказав Роделл.

Вчений сподівається, що дослідження допоможе людям усвідомити, що кожне невелике підвищення глобальної температури має значення, і що світ повинен стримувати невпинне зростання забруднення планети.

"Дослідження – ще один спосіб для людей зрозуміти, що зміна клімату впливає на кожного. Справа не лише в середньому зростанні температури по всьому світу, але й у фактичних погодних явищах, які мають серйозний вплив на людей, інтенсивність і частота яких може зростати", – сказав він.

Найбільш екстремальна повінь за період дослідження сталася в 2020 році в Африці, де місяці інтенсивних дощів збільшили об'єм озера Вікторія до найвищого зареєстрованого рівня. Повінь затопила будинки та вплинула на стан питної води, роботу медзакладів і гідроелектростанцій.

Найбільш інтенсивні посухи була зафіксовані у Бразилії та Венесуелі з 2015 по 2016 рік. Посуха серйозно загрожувала роботі гідроелектростанцій, осушила критичні водойми та знизила врожайність сільськогосподарських культур.

Незважаючи на те, що 2022 рік не був включений у період дослідження, минулого року величезні території світу постраждали від екстремальних природних явищ, зокрема смертоносної повені, яка затопила третину Пакистану, а також сильної європейської посухи, через яку рівень води у деяких річках знизився до історичного мінімуму.