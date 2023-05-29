На Львівщині судили матір, чия 4-місячна дитина потрапила до лікарні з дуже низькою вагою

На Львівщині судили жінку, чий 4-місячний син потрапив до реанімації з вагою 2,7 кг при нормі 6-7 кг.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення суду.

Жовківський районний суд Львівської області розглянув страву безробітної жінки з інвалідністю. Її 4-місячний син потребував спеціального догляду у зв'язку із діагностованими у нього захворюваннями.

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У матеріалах справи йдеться, що дитина народилася недоношеною з тяжким дефіцитом маси тіла та кахексією (загальна атрофія).

Як йдеться у рішенні суду, мати зловживала спиртними напоями і не забезпечувала належне харчування немовляти спеціальною калорійною сумішшю. Також у дитини не було належних умов проживання та медичного супроводу.

У січні 2023 хлопчика за участю поліції госпіталізували у львівську лікарню "Охматдит" з критично низькою масою тіла – 2700 г. Дефіцит маси тіла дитини становив 44,4 % від належної. У віці від 1 до 4 місяців хлопчик стабільно важив 2,9 кг (30,8 % від норми).

При надходженні у лікарню дитина була холодна, брудна, з запалим тім’ям та полущеною шкірою на груді та спині.

Суд постановив, що мама малюка винна у злісному невиконанні батьківських обов'язків по догляду за дитиною.

Сама жінка свою вину визнала повністю. Вона розповіла, що під час вагітності не стояла на медичному обліку, оскільки не знала, що чекає дитину.

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У день пологів вона була на роботі. У жінки почав сильно боліти живіт, їй викликали "швидку". Вона думала, що у неї запалення апендициту.

Однак у лікарні жінка без ускладнень народила сина. Говорить, що відразу стала на облік у хірурга та педіатра. Жінка стверджувала, що ходила до педіатра щотижня і говорила лікарю, що син не набирає вагу, однак коли це було - нібито не пригадує.

Жінка не розуміє, чому у неї забрали дитину. Вона каже, що старалася надати сину все необхідне: годувала що три години та опалювала кімнату. Утім, підсудна визнала, що коли до неї приїхали поліція із представником служби у справах дітей, вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Також зазначила, що часто вживала алкоголь, коли годувала сина.

Наразі вона проходить курс лікування і стверджує, що не вживає алкоголю, "почувається дуже добре і може виконувати всі свої обов’язки з виховання сина". За її словами, грошима і продуктами допомагає співмешканець та староста села, у якому вона живе.

Також у суді оприлюднили відео, на якому зафіксовані умови проживання родини. На запису чути плач дитини, а також видно, що мама дає синові пляшечку з холодною кашею і запевняє слідчого, що дитина теплого не їсть.

Суддя призначив жінці два роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном за умови, що вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Про те, де знаходиться батько дитини, у справі суду не йдеться.