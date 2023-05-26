Ховався від слідства: киянина судитимуть за домашнє насильство щодо ексдружини

У Києві судитимуть 62-річного чоловіка, який вчиняв домашнє насильство щодо колишньої дружини.

Підозрюваний протягом кількох місяців переховувався від слідства у Чернігівській області, повідомляє поліція Києва.

"Завдяки співпраці з місцевими правоохоронцями фігуранту повідомлено про підозру, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до Деснянського районного суду", – кажуть правоохоронці.

Минулого року до чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення від літньої жінки про те, що її колишній чоловік вчиняє щодо неї психологічне та фізичне домашнє насильство.

Жінка розповіла, що чоловік зловживає спиртними напоями, принижує, ображає нецензурною лайкою та б’є її.

Фото: поліція Києва

Для реагування на протиправні дії киянина виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству територіального підрозділу.

"Під час документування інспектори встановили систематичність вчинення даного правопорушення, тож поліцейські передали зібрані матеріали слідчим з метою притягнення дебошира до кримінальної відповідальності", – кажуть поліціянти.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 126 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Однак киянин не з’являвся на виклики слідчого.

Під час співпраці працівників відділу превенції та кримінальної поліції розшукуваного виявили у Чернігівській області, де він переховувався у родичів.

Днями працівники поліції одного з сіл Новгород-Сіверського району передали розшукуваного чоловіка поліції.

Столичні слідчі повідомили чоловіку про підозру. Потім обвинувальний акт відносно кривдника скерували до Деснянського суду.

Кривднику загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років, якщо суд визнає його провину.

Нагадаємо, у Києві жінку з дітьми захистили від кривдника, який не пускав їх додому.