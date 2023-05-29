Евакуюють людей та фіксують злочини: як поліціянти працюють на "гарячих напрямках" Донеччини

В Україні уже 5 років працюють служби поліцейських офіцерів громади. Саме вони останніми залишали окуповані РФ населені пункти Донецької області та першими заходили в деокуповані.

Про те, як правоохоронці рятують життя цивільних під час повномасштабної російсько-української війни розповіли у Нацполіції.

Офіцери Лиманської громади Володимир Гладкоскок та Дмитро Мазуров зараз несуть службу біля лінії фронту. Знання території та довіра місцевих мешканців стали правоохоронцям у нагоді.

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Поліціянти евакуювали людей з Лиману, Мар’їнки, Бахмута, фіксували наслідки обстрілів, протидіяли мародерству, забезпечували гуманітарною допомогою та розвозили пенсії.

За словами Дмитра, коли російські війська прорвали оборону та заходили в Зарічне, біля будинку культури зібралося близько 60 людей, які хотіли виїхати. Мазуров на службовому "Дастері" вивозив мешканців до Лиману – по 7-8 людей за раз.

Фото: Нацполіція

"У першу чергу – всіх дітей, а потім – дорослих. Бо вже були сильні обстріли, а через день Зарічне було вже окуповане", – додав Дмитро.

Володимиру Гладкоскоку, рятуючи поранених цивільних, разом з колегами вдалося вивезти й передати медикам тяжко травмованого касетним боєприпасом мешканця села Озерне. Водночас на околицях вже точилися бої.

Фото: Нацполіція

Поліціянт вже не вперше ризикує життям заради інших. Декілька років тому він пірнув у крижану річку, витягнувши жінку, яка потопала. У Нацполіції зауважили, що після деокупації саме Володимир повернув український прапор на будівлю сільради в селі Рубці Донецької області.

Наразі у зруйнованих населених пунктах Лиманської громади немає ні світла, ні зв’язку, тому всі контакти із зовнішнім світом відбуваються через офіцерів громади.

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"Ніхто не знає цю територію і цих людей краще за мене, тому я потрібний саме тут", – наголосив Володимир Гладкоскок.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, бойові медики, які працюють по всій лінії фронту на Донеччині, розповіли про порятунок постраждалих внаслідок російських обстрілів, зокрема дітей.