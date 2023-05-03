"Уявіть, що з ним може зробити Путін". Творець штучного інтелекту шкодує про свою розробку

Джеффрі Хінтон, якого вважають"хрещеним батьком" штучного інтелекту, звільнився з Google та попередив про небезпеку власної розробки.

У інтерв'ю The New York Times він зазначив, що шкодує про свою роботу.

ChatGPT, нейронні мережі та чат-боти стрімко розвиваються та незабаром досягнуть розумового рівня людини, вважає Хілтон. Про це він розповів у коментарі для ВВС.

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"Насправді я пішов, щоб говорити про небезпеку штучного інтелекту, не розглядаючи, як це впливає на Google", – зізнався Джеффрі у Twitter.

Фото: Getty Images

Хілтона вважають "піонером" нейронних мереж і глибинного навчання штучного інтелекту. Однак науковець зазначив, що ці технології зможуть використати "погані діячі". Наприклад, для перемоги у війнах або маніпулювання електоратом.

"Це лише найгірший сценарій – сценарій кошмару. Ви можете собі уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч, як Путін, вирішив дати роботам можливість створювати власні підцілі на зразок "Мені потрібно отримати більше влади", – наголосив засновник ШІ.

Він додав, що навчання штучного інтелекту відрізняється від людського.

"Ми біологічні, а це цифрові системи. І велика різниця полягає в тому, що з цифровими системами у вас є багато копій того самого набору ваг, тієї ж моделі світу.

Вони можуть навчатися окремо, але миттєво ділитися своїми знаннями. Таким чином, це так, ніби у вас є 10 000 людей, і щоразу, коли одна людина чогось дізнається, усі це автоматично дізнаються. І саме тому ці чат-боти можуть знати набагато більше, ніж будь-яка особа", – розповів Джеффрі Хінтон.

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Зазначимо, наприкінці березня 2023 року Ілон Маск, Стів Возняк, Ендрю Янг та ще понад 1000 технічних лідерів підписали відкритий лист із закликом до мораторію на розробку найпотужніших систем штучного інтелекту. Усі науковці посилались на "великі ризики для суспільства".

У лютому 2023 року Україну виключили зі списку країн, які не мали доступу до ChatGPT. Українці одразу почали тестувати розробку.