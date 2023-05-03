"Злочин без покарання": українські активісти створили 50-кілограмову книгу про злочини РФ в Україні

Студенти Української академії лідерства привезли до Європи 50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" (Crime Without Punishment), в якій йдеться про злочини РФ.
У ній є 6 тисячі сторінок, які символізують 6 тисяч дітей, яких викрали російські окупанти.
На створення книги, яка є алюзією до російської класики, "надихнув" ордер на арешт дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової у суді в Ґаазі.
"Ордер – це відносно невеликий документ, що не передає усієї ваги злочинів РФ проти людяності, навмисних спроб стерти етнічну і національну ідентичність вивезених українських дітей. І зважаючи, що нікого так і не було затримано, наразі це – злочин без покарання", – пояснили творці книги.
|Фото: Креативна агенція Bickerstaff.942
Ідея створення книги належить українській креативній агенції Bickerstaff.942. Водночас в агенції зазначають, що книга ще не завершена, адже чимало матеріалів про викрадення дітей окупантами лишаються засекреченими.
|Перехожі розглядають книгу про злочини РФ
Керівниця УАЛу Євгенія Матейчук зазначає, що хоче звернути увагу Європейського Союзу, щоб притягти до відповідальності усіх російських злочинців, які розпочали геноцидну війну в Україні та депортували тисячі дітей з рідних домівок.
"Сучасна російська класика пишеться кров’ю – це злочин, який відбувається прямо зараз, і ця книга пишеться прямо зараз. Яка буде її кінцівка і чи з’явиться в кінці логічна розв’язка, а злочинці отримають покарання – залежить від того, чи буде тривати підтримка України, чи світ все ж таки "втомиться" і злочинцю все зійде з рук",– розказує креативний директор Bickerstaff.942 Ілля Ануфрієнко.
Нагадаємо, що за офіційними даними Росіяни депортували близько 19 тисяч українських дітей з окупованих територій.
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