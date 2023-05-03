"Злочин без покарання": українські активісти створили 50-кілограмову книгу про злочини РФ в Україні

Студенти Української академії лідерства привезли до Європи 50-кілограмову книгу "Злочин без покарання" (Crime Without Punishment), в якій йдеться про злочини РФ.

У ній є 6 тисячі сторінок, які символізують 6 тисяч дітей, яких викрали російські окупанти.

На створення книги, яка є алюзією до російської класики, "надихнув" ордер на арешт дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової у суді в Ґаазі.

"Ордер – це відносно невеликий документ, що не передає усієї ваги злочинів РФ проти людяності, навмисних спроб стерти етнічну і національну ідентичність вивезених українських дітей. І зважаючи, що нікого так і не було затримано, наразі це – злочин без покарання", – пояснили творці книги.

Фото: Креативна агенція Bickerstaff.942

Ідея створення книги належить українській креативній агенції Bickerstaff.942. Водночас в агенції зазначають, що книга ще не завершена, адже чимало матеріалів про викрадення дітей окупантами лишаються засекреченими.

Перехожі розглядають книгу про злочини РФ

Керівниця УАЛу Євгенія Матейчук зазначає, що хоче звернути увагу Європейського Союзу, щоб притягти до відповідальності усіх російських злочинців, які розпочали геноцидну війну в Україні та депортували тисячі дітей з рідних домівок.

"Сучасна російська класика пишеться кров’ю – це злочин, який відбувається прямо зараз, і ця книга пишеться прямо зараз. Яка буде її кінцівка і чи з’явиться в кінці логічна розв’язка, а злочинці отримають покарання – залежить від того, чи буде тривати підтримка України, чи світ все ж таки "втомиться" і злочинцю все зійде з рук",– розказує креативний директор Bickerstaff.942 Ілля Ануфрієнко.

Нагадаємо, що за офіційними даними Росіяни депортували близько 19 тисяч українських дітей з окупованих територій.