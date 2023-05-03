У Львові засудили серійного крадія килимків для витирання ніг

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 травня 2023

У Львові винесли вирок чоловіку, який крав килимки для витирання ніг перед входом в супермаркет "Ашан" та поліклініку. 

Шевченківський районний суд Львова засудив чоловіка до 2 років умовного терміну.

Згідно з матеріалами справи, мешканець Хмельниччини вперше вкрав килимок для витирання ніг з-під дверей поліклініки вранці 3 березня. 

6 березня він знову пішов на злочин й викрав одразу два килимки для витирання ніг, які лежали перед входом до супермаркету "Ашан", що на проспекті Чорновола. 

Фото: Paulina Rojas Gonzalez/Getty Images

Вранці 7 березня засуджений знову вкрав два алюмінієвих килимки з-під входу в той самий супермаркет. 

"Загалом чоловік завдав "Ашану" 7 тис. 200 грн матеріальної шкоди, саме стільки коштували вкрадені ним чотири килимки", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що засуджений чоловік – безробітній, утім має вищу освіту й раніше у нього не було проблем із законом. 

На судовому засіданні 28 квітня у Шевченківському суді чоловік повністю визнав свою провину і просив суворо не карати. 

Його засудили до п'яти років ув'язнення, однак пом'якшили покарання до 2-х років умовного терміну. 

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі 41-річний чоловік вкрав медкартки з лікарні, щоб заробити на макулатурі. 

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