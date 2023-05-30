У Північній Кореї малюка з батьками довічно відправили у концтабір через знайдену Біблію

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

У Північній Кореї 2-річного малюка разом з батьками засудили до довічного ув'язнення у трудовому таборі після того, як у сім’ї знайшли Біблію.

Хоч цей інцидент стався у 2009 році, про нього лише зараз публічно розповів Держдепартамент США з посиланням на дані неурядової організації Korea Future, яка документує порушення прав людини в КНДР.

Про репресії йдеться у новій доповіді Держдепу про стан свободи віросповідання, повідомляє The Telegraph

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Правозахисники кажуть, що цей випадок є лише одним з прикладів переслідувань, з якими стикаються десятки тисяч християн у КНДР.

"Один випадок стосується арешту сім'ї в 2009 році на підставі їхніх релігійних практик і володіння Біблією. 

Вся сім'я, включаючи дворічну дитину, була засуджена до довічного ув'язнення в таборах для політичних в'язнів", – йдеться в доповіді.

 Фото: Christian Petersen-Clausen/GettyImages

За оцінками експертів, у Північній Кореї налічується від 200 тисяч до 400 тисяч підпільних християн, переважно на заході країни.

Звіт Korea Future ґрунтується на інтерв'ю з 2007 по 2020 рік з 244 жертвами репресій, які зазнали арештів, затримань, примусової праці, тортур і сексуального насильства за релігійні переконання.

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У країні є кілька християнських церков, 4 з яких у Пхеньяні. Але свідки кажуть, що це лише "церкви для показухи", які демонструють іноземцям.

Експерти зазначають, що диктаторський режим має "параною" щодо релігійних меншин і не толерує будь-які переконання, окрім абсолютної відданості правлячій родині Кімів.

Північнокорейський режим десятиліттями намагається викорінити християнство – зберігання чи поширення Біблії та інших релігійних книг там заборонене.

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