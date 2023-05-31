На Сонці без телескопа можна побачити велику пляму: як зробити це безпечно

На Сонці з’явилася велика пляма, яку можна побачити без спеціального обладнання.

Про це повідомляє Space.

Щоб роздивитися сонячну пляму, зазвичай, потрібні потужний телескоп і купа спеціального обладнання та фільтрів.

Утім, нову сонячну пляму під названою AR3310 можна побачити "неозброєним оком", однак варто попіклуватися про захист очей.

Південнокорейський астроном Бум-Сук Йом створив фотографію явища

Південнокорейський астроном Бум-Сук Йом створив фотографію явища, яке показує відносний масштаб AR3310 у порівнянні із Землею.

AR3310 наразі знаходиться на краю видимого диска Сонця. Однак скоро вона піде з поля зору мешканців Землі.

Сонячна пляма є продуктом сильних магнітних полів. Вони зазвичай є точкою на поверхні Сонця, яка породжує сонячні спалахи, також відомі як корональні викиди маси. Ці масивні спалахи сонячної плазми можуть досягати Землі та завдавати шкоди електроніці, а також створювати приголомшливі полярні сяйва.

Сонячна пляма AR3310 – це масивна темна пляма на Сонці, яка приблизно в чотири рази перевищує розмір Землі. Вона спричинена особливо сильними та переплетеними магнітними полями.

Астрономи та астрофотографи в усьому світі спостерігали за AR3310, поки вона була видимою. Вони зробили кілька зображень Сонця та величезної сонячної плями.

Щоб побачити AR3310 на власні очі, знадобляться як мінімум сонячні окуляри.

Підійдуть ті, які, зазвичай, використовуються для спостереження за сонячним затемненням. Важливо, щоб сонячний фільтр на окулярах був не подряпаний.

Інший спосіб спостерігати за Сонцем – у спеціальний бінокль для огляду сонця, який має вбудовані сонячні фільтри.

Вони не тільки дають змогу безпечно споглядати Сонце, але й пропонують збільшене зображення всього сонячного диска.

Також важливо відвести погляд від сонця перед тим, як знімати окуляри.

Навіть короткочасне перебування під сонячними променями без захисту очей може призвести до їхнього незворотного пошкодження.