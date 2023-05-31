В Україні спростили правила направлення військових на лікування за кордон

Уряд України спростив механізм направлення військових на лікування за кордон.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Згідно з новими правилами, висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон буде формувати медичний заклад, де він лікується або проходить реабілітацію.

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Також лікарня надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки і оборони.

Фото: IgorVetushko Depositphotos

Зокрема, йдеться про такі документи:

згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон згідно з додатком.

Даний висновок будуть ухвалювати без консиліуму військово-медичного закладу.

"Цим кроком Уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць", – кажуть у Міноборони.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які мають спростити проходження військовослужбовцями лікарських комісій і отримання медичних документів.