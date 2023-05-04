Понад 12% полонених окупантів не мають навіть середньої освіти – Координаційний штаб

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими провели соціологічне дослідження серед окупантів. Понад 12% опитаних полонених вказали, що не мають навіть середньої освіти.

Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Понад 12,2% полонених не отримали навіть середньої освіти. Цей показник в європейських, українських реаліях навіть важко уявити!

Це дорослі чоловіки, часто віком під 50 років, які в принципі не мають жодної освіти. Можна лише уявити, якими категоріями, цінностями, вони здатні оперувати", – сказав він.

Скриншот з відео виступу

Андрії Юсов додав, що лише 11% мають вищу освіту.

57% респондентів вказали, що отримали спеціальну середню освіту.

Він зазначив, що найбільша кількість людей із вищою освітою – примусово мобілізовані з території ОРДЛО громадяни.

Понад 40% полонених перебували у складі армії РФ, також велика частка примусово мобілізованих з "народної поліції "Л/ДНР". "Вагнерівців" – 12,5%, бійців Росгвардії лише 2,2%

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наголосив, що 40% опитаних вказали, що добровільно здались у полон.

Соціологічне опитування провели у квітні 2023 року. У ньому добровільно взяли участь 400 полонених.

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