"Жила серед сміття": на Тернопільщині поліцейські вилучили дівчинку з сім’ї і склали на батьків протокол

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 травня 2023

Правоохоронці у Тернополі вилучили з родини 8-річну дівчинку, яка жила у квартирі з антисанітарними умовами. 

Про це, повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області.

Близько 16-ої години 3 травня до чергового поліції надійшов дзвінок від  небайдужої мешканки міста, яка розповіла про дитину, що грається сама на вулиці: та постійно перебуває в брудному одязі.

Інспектори негайно виїхали за вказаною адресою. Двері до квартири їм відкрила жінка, яка не знала, де перебуває її донька.

 Умови у квартирі. Фото: Патрульна поліція Тернопільської області

Як повідомила речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська у коментарі для "Української правди. Життя", у матері під час огляду помешкання, де живе дитина, правоохоронці не помітили ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Батько дівчинки, зі слів жінки, був на роботі.

У квартирі патрульні побачили, що дитина живе в антисанітарних умовах, серед купи сміття, брудних речей та порожніх пляшок.

 Кімната, у якій жила дівчинка

Разом із матір'ю поліцейські вирушили шукати дитину. Дівчинку знайшли доволі швидко в одному на подвір'ї сусідньої багатоповерхівки.

Під час розмови з правоохоронцями вона зізналася, що мама не годує та систематично вживає алкогольні напої. Інспектори заспокоїли та нагодували дівчинку.

 Дівчинку нагодували правоохоронці

Патрульні заявили, що були змушені вилучити її з сім'ї, зважаючи на непридатні для життя дитини умови.

На матір склали адмінпротокол через неналежне виконання батьківських обов'язків, а дитину передали соціальним службам допоки батьки не забезпечать  належні умови проживання для дівчинки.

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