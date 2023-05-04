"Жила серед сміття": на Тернопільщині поліцейські вилучили дівчинку з сім’ї і склали на батьків протокол

Правоохоронці у Тернополі вилучили з родини 8-річну дівчинку, яка жила у квартирі з антисанітарними умовами.

Про це, повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області.

Близько 16-ої години 3 травня до чергового поліції надійшов дзвінок від небайдужої мешканки міста, яка розповіла про дитину, що грається сама на вулиці: та постійно перебуває в брудному одязі.

Інспектори негайно виїхали за вказаною адресою. Двері до квартири їм відкрила жінка, яка не знала, де перебуває її донька.

Умови у квартирі. Фото: Патрульна поліція Тернопільської області

Як повідомила речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська у коментарі для "Української правди. Життя", у матері під час огляду помешкання, де живе дитина, правоохоронці не помітили ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Батько дівчинки, зі слів жінки, був на роботі.

У квартирі патрульні побачили, що дитина живе в антисанітарних умовах, серед купи сміття, брудних речей та порожніх пляшок.

Кімната, у якій жила дівчинка

Разом із матір'ю поліцейські вирушили шукати дитину. Дівчинку знайшли доволі швидко в одному на подвір'ї сусідньої багатоповерхівки.

Під час розмови з правоохоронцями вона зізналася, що мама не годує та систематично вживає алкогольні напої. Інспектори заспокоїли та нагодували дівчинку.

Дівчинку нагодували правоохоронці

Патрульні заявили, що були змушені вилучити її з сім'ї, зважаючи на непридатні для життя дитини умови.

На матір склали адмінпротокол через неналежне виконання батьківських обов'язків, а дитину передали соціальним службам допоки батьки не забезпечать належні умови проживання для дівчинки.